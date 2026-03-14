وحشني حضنك.. إبراهيم فايق يحيي ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة

أحيا الإعلامي إبراهيم فايق ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد مرور 8 سنوات على رحيلها.

وكتب فايق: «زي النهاردة من 8 سنين سابتني ست الحبايب من غير وداع.. زي النهاردة اتكسر جوايا اللي عمره ما هيتجبر يا أمي».

وأضاف: «وحشني صوتك ووحشني اسمي لما كنتي بتندهيلي.. وحشتني ملامحك وحضنك وطبطبتك على قلبي.. وحشتني دعوتك وكلامك الحنين.. وحشتيني يا أمي أوي».

واختتم : «يارب بحق الأيام المفترجة دي أمي قد حلت بضيافتك وأنت أكرم الأكرمين.. فأجعل قبرها روضة من رياض الجنة.. وأجمعنا بها في دار لا فراق بعده».