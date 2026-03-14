تشكيل مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبين سانشيز.

خط الدفاع: جوستو - ويسلي فوفانا - تشالوباه - كوكوريلا.

خط الوسط: موسيس كايسيدو - رييس جيمس - كول بالمر - إنزو فيرنانديز - كاماتشو.

خط الهجوم: جواو بيدرو.

فيما جاء تشكيل نيوكاسل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: ليفرمينتو - ثياو - بوتمان - هال.

خط الوسط: ويلوك - رامسي - مورفي - فولتيماد - بارنز.

خط الهجوم: جوردون.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الخامس برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل في المركز الثالث عشر برصيد 39 نقطة.