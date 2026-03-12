قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غموض بوديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
وزير المالية يكشف عن أولويات الدولة لحماية المواطنين من خطر الحرب الإيرانية.. فيديو
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد خماسية تشيلسي.. أشرف حكيمي يتألق ويحقق رقم قياسي

فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
القسم الرياضي

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا كبيرًا على ضيفه تشيلسي بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2026.

وساهم المغربي أشرف حكيمي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في 11 هدفًا خلال الموسم الحالي بين التسجيل والصناعة والتي جاءت على النحو التالي:  

سجل أشرف حكيمي هدفين أمام بريست
أحرز أشرف حكيمي هدفًا أمام موناكو

صنع أشرف حكيمي بقميص منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي أهدافًا أمام أندية:
تشيلسي
موناكو
تنزانيا
باير ليفركوزن
منتخب الكونغو
برشلونة
أتالانتا
 منتخب النيجر

تفاصيل مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي

وبدأ الفريق الباريسي المباراة بقوة، حيث افتتح برادلي باركولا التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، واصل باريس سان جيرمان تفوقه، بعدما سجل فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقة 74، بينما عزز الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا النتيجة بإحراز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 86 و93 من عمر اللقاء.

على الجانب الآخر، سجل تشيلسي هدفه الأول عن طريق مالو جوستو في الدقيقة 28، قبل أن يقلص إنزو فرنانديز الفارق بإحراز الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 57.

وبهذا الانتصار الكبير، وضع باريس سان جيرمان قدمًا في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، قبل مواجهة الإياب المقررة يوم 17 مارس على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.

وحملت المواجهة طابعًا ثأريًا بين الفريقين، إذ تعد الأولى منذ نهائي كأس العالم للأندية 2025، عندما تمكن تشيلسي من الفوز بثلاثية نظيفة على الفريق الباريسي في اللقاء الذي أقيم بالولايات المتحدة.

وكان باريس سان جيرمان قد بلغ هذا الدور بعد تخطيه مواجهة قوية أمام موناكو في الملحق المؤهل إلى دور الـ16، حيث حسم التأهل بنتيجة إجمالية 5-4 عقب تعادل مثير في لقاء الإياب بالعاصمة الفرنسية.

وعلى المستوى المحلي، يعاني الفريق الباريسي من تذبذب في نتائجه خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، بعدما حقق فوزًا صعبًا على لوهافر بهدف دون رد، قبل أن يتعرض لخسارة مفاجئة أمام موناكو بنتيجة 3-1، ما قلص الفارق مع ملاحقه لانس في صدارة الدوري إلى نقطة واحدة فقط.

باريس سان جيرمان تشيلسي دوري أبطال أوروبا أشرف حكيمي حديقة الأمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

ارشيفية

عرض شقيق فنانة شابة على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

المتهم

ماتت فى المستشفى.. القبض على سائق سيارة نقل دهـ.س سيدة بالمرج

أرشيفية

تأجيل محاكمة المتهم بدهـ.س الصغير ياسين بالمعادي

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد