ديمبيلي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو بالدوري الفرنسي

تواجد الفائز بالكرة الذهبية، عثمان ديمبيلي، على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمباراة موناكو ضمن منافسات الدوري الفرنسي بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق.

وكان ديمبيلي قد غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب إصابة في ربلة الساق، بعد خروجه متأثرًا بإصابة في الشوط الأول من مباراة الذهاب في تصفيات دوري أبطال أوروبا أمام موناكو قبل ثلاثة أسابيع.

ولم يُصرّح مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، ما إذا كان ديمبيلي سيبدأ المباراة أساسيًا.

ويستضيف باريس سان جيرمان - حامل اللقب - نظيره تشيلسي، في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء المقبل.