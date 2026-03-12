«خامنئي»: إذا استمر الوضع الحربي سيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن القوات المسلحة الإيرانية نجحت في سد طريق العدو بضرباتها القوية، مضيفاً: “ضرباتنا القوية أخرجت العدو من وهم إمكانية السيطرة على وطننا وتجزئته”.



وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في أول بيان له منذ توليه القياده في طهران: جبهة المقاومة جزء لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية.



كما هدّد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قائلاً: إذا استمر الوضع الحربي سيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة.

وقال كذلك: أشكر مقاتلي جبهة المقاومة ونحن نعد دول جبهة المقاومة أفضل أصدقائنا ولن نتراجع عن الانتقام لدماء شهدائنا.



وأضاف المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: كل شهيد من أبناء شعبنا سيكون له انتقام خاص.



وتابع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم جميع العوائق.

وزاد : مقاومة العراق سلكت بشجاعة نهج نصرة الجمهورية الإسلامية.

وأكمل : لدينا حدود مع 15 دولة وكنا دائما نرغب وما زلنا في إقامة علاقات بناءة معها.



وختم خامنئي: نوصي بتعطيل القواعد الأمريكية فورا لأن أبناء شعبنا قتلوا انطلاقا منها.