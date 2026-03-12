قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
محافظات

ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل

منصور ابوالعلمين

نظمت الإدارة الزراعية بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، ندوة إرشادية ميدانية حول محصولي القمح ونخيل البلح، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لنشر التوصيات الفنية بين المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

جاءت الندوة تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتوره حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وعُقدت الندوة بقرية البشندي التابعة لمركز بلاط داخل جمعية تنمية المجتمع، بحضور عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين، حيث أدارها الدكتور نصر مصطفى مدير الإدارة الزراعية ببلاط، وذلك في إطار خطة الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين وتقديم التوصيات العلمية الحديثة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بمحصول القمح خلال هذه الفترة من الموسم الزراعي، حيث تم شرح أساليب التسميد المناسبة وطرق الري المثلى لضمان تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، إلى جانب توعية المزارعين بضرورة الالتزام بالمعدلات السمادية المقررة وتوقيتات الري المناسبة للحفاظ على نمو النبات بشكل سليم.

كما تطرقت الندوة إلى العمليات الفنية الخاصة بمحصول نخيل البلح، خاصة مع بدء ظهور الطلع في أشجار النخيل، حيث تم توضيح طرق جمع اللقاح السليم من النخيل المذكر وطرق حفظه واستخدامه في عملية تلقيح النخيل المؤنث لضمان جودة الإنتاج وزيادة كميات المحصول خلال الموسم الجديد.

وشدد القائمون على الندوة على أهمية المتابعة المستمرة لأشجار النخيل وفحصها دوريًا لاكتشاف أي إصابات مبكرة بسوسة النخيل الحمراء، مع ضرورة الإبلاغ الفوري في حال ظهور أي علامات إصابة، حتى يتم التعامل معها بشكل سريع لمنع انتشارها بين المزارع.

