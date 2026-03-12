ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل

نظمت الإدارة الزراعية بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، ندوة إرشادية ميدانية حول محصولي القمح ونخيل البلح، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لنشر التوصيات الفنية بين المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

جاءت الندوة تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتوره حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وعُقدت الندوة بقرية البشندي التابعة لمركز بلاط داخل جمعية تنمية المجتمع، بحضور عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين، حيث أدارها الدكتور نصر مصطفى مدير الإدارة الزراعية ببلاط، وذلك في إطار خطة الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين وتقديم التوصيات العلمية الحديثة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بمحصول القمح خلال هذه الفترة من الموسم الزراعي، حيث تم شرح أساليب التسميد المناسبة وطرق الري المثلى لضمان تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، إلى جانب توعية المزارعين بضرورة الالتزام بالمعدلات السمادية المقررة وتوقيتات الري المناسبة للحفاظ على نمو النبات بشكل سليم.

كما تطرقت الندوة إلى العمليات الفنية الخاصة بمحصول نخيل البلح، خاصة مع بدء ظهور الطلع في أشجار النخيل، حيث تم توضيح طرق جمع اللقاح السليم من النخيل المذكر وطرق حفظه واستخدامه في عملية تلقيح النخيل المؤنث لضمان جودة الإنتاج وزيادة كميات المحصول خلال الموسم الجديد.

وشدد القائمون على الندوة على أهمية المتابعة المستمرة لأشجار النخيل وفحصها دوريًا لاكتشاف أي إصابات مبكرة بسوسة النخيل الحمراء، مع ضرورة الإبلاغ الفوري في حال ظهور أي علامات إصابة، حتى يتم التعامل معها بشكل سريع لمنع انتشارها بين المزارع.