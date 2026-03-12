قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تمديد صرفها وزيادتها.. كل ما تريد معرفته عن منحة التموين
شركة البحر الأحمر تستعين برجال الدين للتوعية بتحريم إهدار المياه
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي
واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران
ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم
الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء النبي عند إفطار العشر الأواخر من رمضان
«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42
أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني
التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟
رياضة

أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني

القسم الرياضي

تصدرت أزمة جديدة مواقع التواصل الاجتماعي بعد إدعاءات مشجعة أهلاوية بزواجها سرا من حارس مرمى محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير خلال الساعات الأخيرة.

مشجعة أهلاوية تكشف تفاصيل الزواج السري

أعلنت رنا أحمد، وهي ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ومشجعة للنادي الأهلي، عبر حسابها على “إنستجرام” أنها كانت مرتبطة بزواج سري من محمد الشناوي.

وذكرت رنا في خاصية “الاستوري” أنها التزمت الصمت لفترة طويلة احترامًا لنفسها، رغم تعرضها لانتقادات وتعليقات سلبية من بعض المتابعين، لكنها قررت أخيرًا كشف ما وصفته بـ“الحقيقة الكاملة”.

وأكدت أن العلاقة بينها وبين حارس الأهلي لم تكن مجرد تعارف أو حديث عابر، بل تطورت إلى ارتباط وزواج تم في السر، مشيرة إلى أن أحد أصدقاء اللاعب كان شاهدًا على هذه الزيجة ويعلم تفاصيلها بالكامل.

وعود بالإعلان عن الزواج

وأوضحت رنا أن موافقتها على الزواج السري جاءت بعد أن أكد لها الشناوي أنه سيعلن عن العلاقة بعد مرور فترة من الوقت.

لكنها قالت إن الأمور تغيرت لاحقًا، حيث تعرضت لضغوط – على حد قولها – حتى تظل صامتة ولا تتحدث عن الموضوع علنًا.

وأضافت أنها عندما لوّحت بإمكانية كشف الحقيقة، تم تهديدها برفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير، الأمر الذي دفعها للتفكير في اتخاذ خطوات قانونية لحماية نفسها.

اتهامات بمحاولة إسكاتها مقابل المال

وتابعت رنا في روايتها أن شخصًا يُدعى كريم رزق، والذي قالت إنه كان مدير السوشيال ميديا السابق بالنادي الأهلي وصديقًا للاعب، تواصل معها وعرض عليها مبلغًا ماليًا مقابل التزام الصمت وعدم الحديث عن القضية.

وأكدت أنها رفضت هذا العرض، مشيرة إلى أنها تحتفظ بجميع الرسائل والمحادثات عبر “إنستجرام” و“واتساب” التي قالت إنها تثبت صحة روايتها.

كما أوضحت أنها لا تسعى لإثارة الجدل أو جذب الانتباه، وإنما تريد – بحسب تعبيرها – توضيح الحقيقة والدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي تعرضت له.

تحرك قانوني محتمل

اختتمت رنا تصريحاتها بالتأكيد على أنها تواصلت مع محاميها بالفعل، وأنها تدرس رفع دعوى قضائية للحصول على حقوقها وإثبات ما ذكرته أمام الجهات القانونية.

وأضافت أنها مستعدة لنشر الأدلة التي بحوزتها إذا اضطرت لذلك، لكنها فضّلت الاكتفاء في الوقت الحالي بما نشرته عبر خاصية “الاستوري”.

رد فعل الشناوي 

أعلن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، تكليف محاميه الخاص باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بلوجر نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تفيد بارتباطها والزواج منه، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة ويمثل تشهيرًا وإساءة إلى سمعته.

محامي اللاعب

وفي بيان إعلامي صدر الخميس 12 مارس 2026، أوضح محامي اللاعب أنه بصفته الوكيل القانوني للكابتن محمد الشناوي، تم البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي قام بنشر هذه الادعاءات.

وأشار البيان إلى أن ما تم تداوله يتضمن معلومات مختلقة ولا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن الفريق القانوني سيتابع الأمر قانونيًا حتى يتم التصدي لمثل هذه الادعاءات المفبركة.

شكر للجماهير

واختتم البيان بتوجيه الشكر لجماهير اللاعب على دعمهم المستمر وثقتهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية اسم اللاعب وسمعته من أي محاولات لاستغلالها في نشر الشائعات.

حذف الاستوري المثيرة للجدل

في المقابل، قامت البلوجر رنا أحمد بحذف مقطع "ستوري" كانت قد نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام، تحدثت فيه عن تفاصيل علاقتها مع الشناوي، وذلك بعد أن أثار ما نشرته موجة واسعة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واقعة مشابهة في الزمالك

تأتي هذه الأزمة في وقت عاد فيه الحديث عن زيجات اللاعبين السرية بعد الجدل الذي أحاط مؤخرًا بالحارس المصري السابق محمد عبد المنصف، الذي ارتبط اسمه بزوجته الحالية الفنانة لقاء الخميسي، إلى جانب زوجته الثانية السابقة إيمان الزيدي.

وكانت إيمان الزيدي قد أثارت جدلًا واسعًا في مطلع عام 2026 عندما أعلنت انفصالها عن عبد المنصف، مؤكدة أن زواجًا “شرعيًا” جمعهما في السر لمدة سبع سنوات قبل إعلان الانفصال.

وتعيد هذه الوقائع تسليط الضوء على الجدل المتكرر حول الحياة الشخصية لنجوم كرة القدم، خاصة عندما تتحول إلى قضية رأي عام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الزواج الثاني لحارس الأهلي

أعلن أمير عبد الحميد اليوم عن زواجه من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على انستجرام، حيث نشر حارس الأهلي السابق صورة له وهو يرتدي بدلة الزفاف، لتنهال عليه المباركات من خلال تعليقات متابعيه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجاء زواج أمير عبد الحميد اليوم بعد تجربة زواج سابقة للحارس السابق لفريق النادي الأهلي، لكن تجربة الزواج السابق لحارس القلعة الحمراء انتهت بالانفصال.

وكانت زوجة أمير عبد الحميد السابقة قد رفعت ضده دعوى خلع وذلك في عام 2020، بعد علاقة زواج استمرت بينهما لسنوات.

وكانت تجربة زواج أمير عبد الحميد السابقة واحدة من صور علاقات النسب في الوسط الكروي، حيث كانت زوجة أمير عبد الحميد السابقة هي شقيقة محمد أبو العلا لاعب خط وسط فريق نادي الزمالك السابق.

محمد الشناوي محمد عبدالمنصف الأهلي الزمالك لقاء الخميسي

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

