بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
الظلام سيغرق المنطقة.. إيران تحذر من انقطاع الكهرباء في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب

رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستهداف الكهرباء في إيران.

وأكد لاريجاني أن استهداف كهرباء إيران سيؤدي إلى انقطاع التيار في كامل المنطقة، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

 وكتب في حسابه الرسمي على منصة إكس: إن ترامب قال: أستطيع خلال ساعة واحدة القضاء على كهرباء إيران، لكنني لم أفعل ذلك.

وأضاف لاريجاني: بطبيعة الحال، إذا أقدم على مثل هذا الإجراء، فإن المنطقة بأكملها ستشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي خلال نصف ساعة.

وشدّد على أن الظلام سيوفّر فرصة مناسبة لاصطياد العسكريين الأميركيين الفارّين في المنطقة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه أطلق الموجة الثانية والأربعين من عملية “الوعد الصادق 4” تحت نداء "لبيك يا خامنئي"، إحياءً لذكرى شهداء حرب رمضان.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الموجة أُهديت إلى سيد الشهداء القائد الشهيد للثورة وعائلته الكريمة، ونُفذت عبر إطلاق صواريخ ثقيلة من طراز عماد وقدر وخيبرشكن وفتاح، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، مستهدفة قلب تل أبيب وقواعد تابعة للجيش الإرهابي الأمريكي.

