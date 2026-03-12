الظلام سيغرق المنطقة.. إيران تحذر من انقطاع الكهرباء في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب

رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستهداف الكهرباء في إيران.

وأكد لاريجاني أن استهداف كهرباء إيران سيؤدي إلى انقطاع التيار في كامل المنطقة، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وكتب في حسابه الرسمي على منصة إكس: إن ترامب قال: أستطيع خلال ساعة واحدة القضاء على كهرباء إيران، لكنني لم أفعل ذلك.

وأضاف لاريجاني: بطبيعة الحال، إذا أقدم على مثل هذا الإجراء، فإن المنطقة بأكملها ستشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي خلال نصف ساعة.

وشدّد على أن الظلام سيوفّر فرصة مناسبة لاصطياد العسكريين الأميركيين الفارّين في المنطقة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه أطلق الموجة الثانية والأربعين من عملية “الوعد الصادق 4” تحت نداء "لبيك يا خامنئي"، إحياءً لذكرى شهداء حرب رمضان.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الموجة أُهديت إلى سيد الشهداء القائد الشهيد للثورة وعائلته الكريمة، ونُفذت عبر إطلاق صواريخ ثقيلة من طراز عماد وقدر وخيبرشكن وفتاح، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، مستهدفة قلب تل أبيب وقواعد تابعة للجيش الإرهابي الأمريكي.