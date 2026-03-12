قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
فوِّل العربية وجرى.. القبض على المتهم بالهروب من بنزينة في البحيرة
العمل: إجازة القطاع الخاص من 19 إلى 23 مارس بمناسبة عيد الفطر
الدفاع الكويتية: عطل في بعض خطوط الكهرباء جراء التصدي للأهداف المعادية
ليه كدا؟ صدمة من روجينا بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش
ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15
روجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ دمياط تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع المحافظين لمتابعة تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات. 

اجتماع وزيرة التنمي  المحلية مع محافظ دمياط

وخلال اللقاء، حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي متابعة تنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية ، خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية وكذا تكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين الأخيرة فيما يخص الملفات الخدمية والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين . 

كما شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة دمياط للعام المالى الجاري 2025 – 2026 والأعمال والمشروعات الجارية في مختلف  القطاعات للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية ودفع وتيرة العمل بالمشروعات المدرجة لسرعة الإنتهاء منها وتنفيذها وفقاً للجداول المحددة لتحقيق الاستفادة القصوي من تلك المشروعات وخاصة فى مجالات الكهرباء والرصف والأمن والإطفاء وتحسين البيئة .

وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى حرص الوزارة على تحسين كفاءة البنية التحتية بكافة مدن ومراكز محافظة دمياط  والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الخدمية التى تمس حياتهم بصورة يومية .

و أوضح الدكتور حسام الدين فوزي ، أن الفترة الماضية شهدت متابعة وزيارات ميدانية لعدد من المشروعات الخدمية وجهود تقديم الخدمات لأبناء المحافظة في بعض القطاعات لبذل أقصى الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء دمياط والتواجد بين المواطنين للاستماع إلى طلباتهم والعمل علي سرعة حلها بالتنسيق مع جميع الجهات والوزارات المعنية .

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فيما يخص متابعة الوضع في محطات الوقود ومواقف السيارات ، للتأكد من توافر الأرصدة والالتزام التام بالأسعار الرسمية والتعريفة المقررة للسيارات والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مخالفات من السائقين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية  الجارية بمحافظة دمياط، خاصة في قطاعات البنية التحتية وتحسين البيئة وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت د. منال عوض حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتنسيق المستمر مع المحافظة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مشيرة إلى أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتعامل السريع مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين.

كما شددت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة تعزيز جهود الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة والتوسع في تنفيذ مشروعات تحسين البيئة والنظافة العامة ، إلى جانب دعم المبادرات المحلية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات بالمراكز والمدن والقرى.

واستعرض محافظ دمياط عدداً من الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ودفع جهود التنمية بالمحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية .

كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط فيما يخص منظومة تقنين أراضي الدولة والتصالح علي مخالفات البناء والمتغيرات المكانية و أكدت منال عوض ،  أهمية التصدي بكل حسم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف والإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن . 

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة خلال المرحلة المقبلة لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية ودعم خطط التنمية المحلية بما يلبي احتياجات المواطنين بمحافظة دمياط.

التنمية المحلية منال عوض محافظ دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

الزمالك

بعد خسارة الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

المسجد الأقصى

مجلس حكماء المسلمين يُدين إغلاق الاحتلال أبواب المسجد الأقصى في رمضان

سؤال الطفلة مريم

لماذا نأكل السمك وهو من الميتة؟ إمام مسجد السيدة زينب يجيب

سؤال الطفلة رحمة

ليه بعض الأطعمة محرمة؟ إمام مسجد السيدة زينب يجيب

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد