وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ دمياط تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع المحافظين لمتابعة تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات.

اجتماع وزيرة التنمي المحلية مع محافظ دمياط

وخلال اللقاء، حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ، خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية وكذا تكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين الأخيرة فيما يخص الملفات الخدمية والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة دمياط للعام المالى الجاري 2025 – 2026 والأعمال والمشروعات الجارية في مختلف القطاعات للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية ودفع وتيرة العمل بالمشروعات المدرجة لسرعة الإنتهاء منها وتنفيذها وفقاً للجداول المحددة لتحقيق الاستفادة القصوي من تلك المشروعات وخاصة فى مجالات الكهرباء والرصف والأمن والإطفاء وتحسين البيئة .

وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى حرص الوزارة على تحسين كفاءة البنية التحتية بكافة مدن ومراكز محافظة دمياط والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الخدمية التى تمس حياتهم بصورة يومية .

و أوضح الدكتور حسام الدين فوزي ، أن الفترة الماضية شهدت متابعة وزيارات ميدانية لعدد من المشروعات الخدمية وجهود تقديم الخدمات لأبناء المحافظة في بعض القطاعات لبذل أقصى الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء دمياط والتواجد بين المواطنين للاستماع إلى طلباتهم والعمل علي سرعة حلها بالتنسيق مع جميع الجهات والوزارات المعنية .

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فيما يخص متابعة الوضع في محطات الوقود ومواقف السيارات ، للتأكد من توافر الأرصدة والالتزام التام بالأسعار الرسمية والتعريفة المقررة للسيارات والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مخالفات من السائقين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الجارية بمحافظة دمياط، خاصة في قطاعات البنية التحتية وتحسين البيئة وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت د. منال عوض حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتنسيق المستمر مع المحافظة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مشيرة إلى أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتعامل السريع مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين.

كما شددت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة تعزيز جهود الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة والتوسع في تنفيذ مشروعات تحسين البيئة والنظافة العامة ، إلى جانب دعم المبادرات المحلية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات بالمراكز والمدن والقرى.

واستعرض محافظ دمياط عدداً من الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ودفع جهود التنمية بالمحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية .

كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط فيما يخص منظومة تقنين أراضي الدولة والتصالح علي مخالفات البناء والمتغيرات المكانية و أكدت منال عوض ، أهمية التصدي بكل حسم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف والإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة خلال المرحلة المقبلة لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية ودعم خطط التنمية المحلية بما يلبي احتياجات المواطنين بمحافظة دمياط.