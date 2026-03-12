ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من أعلى سطح أحد العقارات بأسوان.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى خطر محكوم عليه بالسجن المشدد فى جنايات "مخدرات ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) وتبين قيامه بارتكاب الواقعة بتاريخ 18 فبراير الماضى خلال مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه لخلافات حول الجيرة بينهما دون حدوث إصابات آنذاك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة قنا ، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرعه وعثر بحوزته (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 8 كجم من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – شابو").



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.