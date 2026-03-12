قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
حوادث

حبس شخص لاتهامه بالتعدي على فرد مرور بالقاهرة

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بالتعدي على فرد مرور بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتعدي على فرد بالمرور؛ لمنعه لهما من السير بها أعلى الرصيف في منطقة جسرالسويس بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، وأثناء قيام أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة بتسيير الحركة المرورية في الطريق القادم من جسر السويس والألف مسكن لتجاه مطلع كوبري الحلمية؛ فوجئ بقيام قائد دراجة نارية بالسير أعلى الرصيف وبصحبته آخر، وأثناء قيام فرد الشرطة المذكور باستيقافهما؛ قام أحدهما بالتعدي عليه، عبر دفعه بالأيدي، على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

تم ضبط المذكورين، وهما عاطلان - مقيمان بالقاهرة، وتبين عدم حمل أي منهما رخصة قيادة، وكذا ضبط الدراجة النارية منتهية التراخيص.

بمواجهتهما بالفيديو؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه للحيلولة دون ضبطهما والدراجة النارية.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما. 

جهات التحقيق مرور فرد مرور

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

محمود عبدالمنعم كهربا

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك يشن حملة رقابية مفاجئة بعدة مناطق بمحافظة القاهرة لفرض الانضباط

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. اعرف التوقيت

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-3-2026

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

