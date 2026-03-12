مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. اعرف التوقيت

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من الاثنين المقبل و لمدة 5 أيام في صرف مرتبات شهر مارس 2026 لكل العاملين بالدولة في خطوة لتبكير تقاضي العاملين بالدولة لرواتبهم خلال فترات الأعياد.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

وفقًا لما اعلنه تقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن تقاضي أكثر من 57 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة لمرتبات العاملين بالدولة عن شهر مارس 2026 الحالي.

بدء مواعيد صرف المرتبات

تبدأ مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة اعتبارا من الإثنين الموافق 16 مارس 2026 بواقع 5 أيام متصلة حيث تتضمن من الفترة 16 حتي 19 مارس الجاري ثم استكمالها يوم 22 مارس الحالي,

الفئات المستحقة لمرتبات شهر مارس 2026

يتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مارس 2026 لكل الموظفين بالجهات الحكومية من الهيئات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية و وحدات التنمية المحلية المختلفة علي مستوي الجمهورية.

وفي وقت سابق اعلنت وزارة المالية عن اعتزامها تبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال شهري رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك لدعم الفئات الأولى بالرعاية و مساعدتهم في الوفاء بالتزامات ذويهم خلال فترة العيد.