مواعيد مباريات المقاولون العرب في المرحلة الثانية من الدوري المصري 2026

أُقيمت قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاء ترتيب مباريات المقاولون العرب كالتالي:

المقاولون العرب × بتروجت

السبت 21 مارس – 5:00 مساءً

ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)

زد × المقاولون العرب

الاثنين 6 أبريل – 8:00 مساءً

ستاد القاهرة

المقاولون العرب × الإسماعيلي

الخميس 9 أبريل – 8:00 مساءً

ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)

البنك الأهلي × المقاولون العرب

الاثنين 13 أبريل – 8:00 مساءً

ستاد القاهرة

المقاولون العرب × طلائع الجيش

السبت 18 أبريل – 8:00 مساءً

ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)

المقاولون العرب × الاتحاد السكندري

الخميس 23 أبريل – 5:00 مساءً

ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)

المقاولون العرب × غزل المحلة

الثلاثاء 28 أبريل – 8:00 مساءً

ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)

فاركو × المقاولون العرب

الاثنين 4 مايو – 5:00 مساءً

ستاد حرس الحدود

المقاولون العرب × الجونة

الجمعة 8 مايو – 5:00 مساءً

ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)

حرس الحدود × المقاولون العرب

الأربعاء 13 مايو – 5:00 مساءً

ستاد حرس الحدود

المقاولون العرب × وادي دجلة

الاثنين 18 مايو – 8:00 مساءً

ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)

كهرباء الإسماعيلية × المقاولون العرب

22 أو 23 مايو – يحدد لاحقاً

ستاد الإسماعيلية

المقاولون العرب × مودرن سبورت

27 أو 28 مايو – يحدد لاحقاً

ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)