مواعيد مباريات المقاولون العرب في المرحلة الثانية من الدوري المصري 2026

أُقيمت قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاء ترتيب مباريات المقاولون العرب كالتالي:
المقاولون العرب × بتروجت
السبت 21 مارس – 5:00 مساءً
ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)
زد × المقاولون العرب
الاثنين 6 أبريل – 8:00 مساءً
ستاد القاهرة
المقاولون العرب × الإسماعيلي
الخميس 9 أبريل – 8:00 مساءً
ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)
البنك الأهلي × المقاولون العرب
الاثنين 13 أبريل – 8:00 مساءً
ستاد القاهرة
المقاولون العرب × طلائع الجيش
السبت 18 أبريل – 8:00 مساءً
ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)
المقاولون العرب × الاتحاد السكندري
الخميس 23 أبريل – 5:00 مساءً
ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)
المقاولون العرب × غزل المحلة
الثلاثاء 28 أبريل – 8:00 مساءً
ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)
فاركو × المقاولون العرب
الاثنين 4 مايو – 5:00 مساءً
ستاد حرس الحدود
المقاولون العرب × الجونة
الجمعة 8 مايو – 5:00 مساءً
ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)
حرس الحدود × المقاولون العرب
الأربعاء 13 مايو – 5:00 مساءً
ستاد حرس الحدود
المقاولون العرب × وادي دجلة
الاثنين 18 مايو – 8:00 مساءً
ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)
كهرباء الإسماعيلية × المقاولون العرب
22 أو 23 مايو – يحدد لاحقاً
ستاد الإسماعيلية
المقاولون العرب × مودرن سبورت
27 أو 28 مايو – يحدد لاحقاً
ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون)