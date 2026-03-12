مصطفى بكري: موقف مصر ثابت ضد الحرب.. والرئيس السيسي يدعو للحلول السياسية وحماية الأمن القومي العربي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن موقف مصر ثابت ومبدئي في رفض الحرب الإيرانية واستخدام القوة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي في التعامل مع الأزمات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية اللجوء إلى الحلول السياسية والمفاوضات لتسوية النزاعات، مؤكدًا دعم مصر لأشقائها في دول الخليج مع رفضها اندلاع حرب مع إيران.

وأضاف بكري أن حماية الأمن القومي العربي في منطقة الخليج تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما في ذلك فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة كما دعا إليها الرئيس السيسي ووزير الخارجية.