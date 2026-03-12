قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
أحمد هشام: غلق كلي لشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل «وادي النيل – 6 أكتوبر».. ويوضح المسارات البديلة|فيديو
الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر
وزير الري: أعمال التطوير الشامل للمنظومة المائية من أهم أهداف المرحلة الحالية
تحذيرات من شرب القهوة على الريق في رمضان : تؤذي المعدة |فيديو
اغتيال إسماعيل دهقان القيادي في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني
إصابة 5 أشخاص بينهم طلاب بحادث تصادم ميكروباص بحاجز خرساني بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

توقعات برفع الأجور 10 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات 2026

موعد زيادة المرتبات
موعد زيادة المرتبات
رشا عوني

بعد تصريحات رسمية من رئيس الوزراء و وزير المالية حول زيادة المرتبات2026 قريباً بشكل يرضي المواطنين ورفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى هذه العام، يترقب الموظفون موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة ضمن الحزمة الإجتماعية التي وضعتها الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين خلال الأشهر المقبلة وكان من ضمنها زيادة المرتبات.

زيادة المرتبات رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور 2025 وموعد التنفيذ بعد قرار الحكومة | المصري اليوم

موعد زيادة المرتبات2026

كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل أولية بشأن زيادة المرتبات المرتقبة للموظفين، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان عنها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد وزير المالية، أنه سيتم عرض تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنها تأتي لتعزيز الدعم المباشر للعاملين بالدولة.

كم ستكون زيادة المرتبات الجديدة؟

حتى الآن، لم يعلن رئيس الوزراء أو وزير المالية عن أرقام أو نسب معينة بشأن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 7000 آلاف جنيهاً في يوليو الماضي، وبحسب التصريحات الحكومية الصادرة خلال الساعات الماضية، لم يتم تحديد القيمة النهائية للرواتب الآن، وتعمل الحكومة حالياً على الانتهاء من الإجراءات اللازمة وخطة زيادة المرتبات قبل اعتمادها والإعلان عنها بشكل رسمي ونهائي خلال الأيام المقبلة.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات رسميا بعد تصريحات رئيس الوزراء

توقعات بوصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

في هذا السياق، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد الإعلان عن حزمة دعم جديدة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الحد الأدنى إلى نحو 10 آلاف جنيه.

وتعد هذه الزيادة المتوقعة من القرارات التي ينتظرها ملايين الموظفين في مصر، لما لها من تأثير مباشر على مستوى المعيشة وقدرة الأسر على تلبية متطلبات الحياة اليومية.

18 مليار جنيه للحزمة الإجتماعية 

كما أعلن وزير المالية أن منذ إعلان حزمة الحماية الاجتماعية، وحتى الآن تم اعتماد 18 مليار جنيه، لتمويل كافة بنود حزمة الحماية الاجتماعية.

وأوضح وزير المالية أن القيادة السياسية تضع تحسين الدخول في مقدمة أولويات الأجندة التنفيذية خلال الفترة الراهنة.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وزارة المالية اخر اخبار زيادة المرتبات ٢٠٢٦

وأكد وزير المالية أن الزيادة المرتقبة في المرتبات ستتجاوز معدلات التضخم، وذلك بهدف تحقيق تحسن حقيقي في القوة الشرائية للموظفين، وليس مجرد زيادة شكلية أو اسمية في الرواتب.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعطي أولوية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم ضمن خطة تحسين الأجور، باعتبارهما من أهم القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها خطط الدولة في تطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات وزير المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس زيادة الحد الادنى للمرتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

ترشيحاتنا

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم .. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 يناير 2026

د. علي جمعة

ليلة 27 .. هل هي ليلة القدر ؟ |علي جمعة يجيب

أذكار الصباح الواردة عن النبي

أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها وأنت صائم واغتنم فضلها

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد