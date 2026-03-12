توقعات برفع الأجور 10 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات 2026

بعد تصريحات رسمية من رئيس الوزراء و وزير المالية حول زيادة المرتبات2026 قريباً بشكل يرضي المواطنين ورفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى هذه العام، يترقب الموظفون موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة ضمن الحزمة الإجتماعية التي وضعتها الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين خلال الأشهر المقبلة وكان من ضمنها زيادة المرتبات.

موعد زيادة المرتبات2026

كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل أولية بشأن زيادة المرتبات المرتقبة للموظفين، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان عنها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد وزير المالية، أنه سيتم عرض تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنها تأتي لتعزيز الدعم المباشر للعاملين بالدولة.

كم ستكون زيادة المرتبات الجديدة؟

حتى الآن، لم يعلن رئيس الوزراء أو وزير المالية عن أرقام أو نسب معينة بشأن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 7000 آلاف جنيهاً في يوليو الماضي، وبحسب التصريحات الحكومية الصادرة خلال الساعات الماضية، لم يتم تحديد القيمة النهائية للرواتب الآن، وتعمل الحكومة حالياً على الانتهاء من الإجراءات اللازمة وخطة زيادة المرتبات قبل اعتمادها والإعلان عنها بشكل رسمي ونهائي خلال الأيام المقبلة.

توقعات بوصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

في هذا السياق، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد الإعلان عن حزمة دعم جديدة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الحد الأدنى إلى نحو 10 آلاف جنيه.

وتعد هذه الزيادة المتوقعة من القرارات التي ينتظرها ملايين الموظفين في مصر، لما لها من تأثير مباشر على مستوى المعيشة وقدرة الأسر على تلبية متطلبات الحياة اليومية.

18 مليار جنيه للحزمة الإجتماعية

كما أعلن وزير المالية أن منذ إعلان حزمة الحماية الاجتماعية، وحتى الآن تم اعتماد 18 مليار جنيه، لتمويل كافة بنود حزمة الحماية الاجتماعية.

وأوضح وزير المالية أن القيادة السياسية تضع تحسين الدخول في مقدمة أولويات الأجندة التنفيذية خلال الفترة الراهنة.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وزارة المالية اخر اخبار زيادة المرتبات ٢٠٢٦

وأكد وزير المالية أن الزيادة المرتقبة في المرتبات ستتجاوز معدلات التضخم، وذلك بهدف تحقيق تحسن حقيقي في القوة الشرائية للموظفين، وليس مجرد زيادة شكلية أو اسمية في الرواتب.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعطي أولوية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم ضمن خطة تحسين الأجور، باعتبارهما من أهم القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها خطط الدولة في تطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.