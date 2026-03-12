الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار لمجلس الأمن يدين اعتداءات إيران على عدة دول عربية

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817) الذي يدين الاعتداءات الإيرانية غير المبررة، والتي استهدفت عدة دول عربية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذا القرار، يمثل خطوة مهمة تعكس الإجماع الدولي على رفض الاعتداء الإيراني على الدول العربية، ورفض المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتغليب لغة الحوار، بما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، وإنهاء التوترات الإقليمية.

كما جددت التأكيد على وقوف دولة فلسطين إلى جانب الدول العربية، في مواجهة أي اعتداءات تستهدف سيادتها وأمنها، ودعمها لكل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.