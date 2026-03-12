قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوحة تعتذر وإيران تناور.. منتخب مصر في ورطة قبل المونديال| إيه الحكاية؟
عمرو الليثي: النظرة التي تصعد إلى السماء فجأة والتنهيدة التي تخرج من قلبك تأكد أن ربنا يعلم بها
روما يحسم الجدل حول بيع سعود عبد الحميد إلى لانس
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
أخبار العالم

أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله

لبنان
لبنان
ناصر السيد

لوحت دولة الاحتلال الإسرائيلي بعملية برية واسعة النطاق في لبنان وسط تصاعد حدة الصراع مع حزب الله المدعوم من إيران.

صباح اليوم الخميس، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه أمر جيش الاحتلال بالاستعداد لعمليات موسعة في لبنان، وذلك بعد أن شنّ حزب الله أكبر وابل من القذائف مساء اليوم السابق منذ بدء الصراع قبل نحو أسبوعين. 

وأفاد جيش الاحتلال بأن القصف شمل أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيّرة، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن".

ولا تثق إسرائيل بقدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، على الرغم من اتهام الرئيس اللبناني جوزيف عون للجماعة الشيعية بخيانة البلاد ومنذ بدء الحرب، سيطرت إسرائيل بالفعل على المزيد من الأراضي في جنوب لبنان، ونفّذت عدة غارات برية.

وقال كاتس: "سنستعيد الأراضي بأنفسنا"، وكان رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي قد أعلن أمس، الأربعاء، أنه سيرسل لواءً إضافياً إلى شمال إسرائيل، مع إمكانية وصول "تعزيزات إضافية".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنّ نحو 700 شخصٍ قُتلوا في الغارات الإسرائيلية حتى الآن، وقد أجبرت تحذيرات الإخلاء الإسرائيلية مئات الآلاف على الفرار من منازلهم في جنوب ووسط لبنان، في ظلّ غياب مخرجٍ واضحٍ من مواجهةٍ تتصاعد حدّتها يوماً بعد يوم.

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

