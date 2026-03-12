أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله

لوحت دولة الاحتلال الإسرائيلي بعملية برية واسعة النطاق في لبنان وسط تصاعد حدة الصراع مع حزب الله المدعوم من إيران.

صباح اليوم الخميس، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه أمر جيش الاحتلال بالاستعداد لعمليات موسعة في لبنان، وذلك بعد أن شنّ حزب الله أكبر وابل من القذائف مساء اليوم السابق منذ بدء الصراع قبل نحو أسبوعين.

وأفاد جيش الاحتلال بأن القصف شمل أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيّرة، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن".

ولا تثق إسرائيل بقدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، على الرغم من اتهام الرئيس اللبناني جوزيف عون للجماعة الشيعية بخيانة البلاد ومنذ بدء الحرب، سيطرت إسرائيل بالفعل على المزيد من الأراضي في جنوب لبنان، ونفّذت عدة غارات برية.

وقال كاتس: "سنستعيد الأراضي بأنفسنا"، وكان رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي قد أعلن أمس، الأربعاء، أنه سيرسل لواءً إضافياً إلى شمال إسرائيل، مع إمكانية وصول "تعزيزات إضافية".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنّ نحو 700 شخصٍ قُتلوا في الغارات الإسرائيلية حتى الآن، وقد أجبرت تحذيرات الإخلاء الإسرائيلية مئات الآلاف على الفرار من منازلهم في جنوب ووسط لبنان، في ظلّ غياب مخرجٍ واضحٍ من مواجهةٍ تتصاعد حدّتها يوماً بعد يوم.