«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أنه أطلق الموجة الثانية والأربعين من عملية “الوعد الصادق 4” تحت نداء "لبيك يا خامنئي"، إحياءً لذكرى شهداء حرب رمضان.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الموجة أُهديت إلى سيد الشهداء القائد الشهيد للثورة وعائلته الكريمة، ونُفذت عبر إطلاق صواريخ ثقيلة من طراز عماد وقدر وخيبرشكن وفتاح، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، مستهدفة قلب تل أبيب وقواعد تابعة للجيش الإرهابي الأمريكي.

يأتي ذلك في ظل الحرب التي اندلعت نهاية فبراير بعدوان أمريكي إسرائيلي مشترك ضد إيران أسفر عن اغتيال المرشد علي خامنئي، إلى جانب عشرات القادة العسكريين الإيرانيين.