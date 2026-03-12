دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يصل تونس استعدادا لمواجهة الترجي في ذهاب ربع النهائي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، إلى تونس لمواجهة فريق الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص سيد عبد الحفيظ على التواصل مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، خلال الأيام الماضية، للوقوف على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بسفر البعثة إلى تونس وفندق الإقامة والانتقالات، وتهيئة الأجواء المناسبة للتحضير لمواجهة الترجي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي مساء الأحد المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرًا قمة المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات.