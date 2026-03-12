دوري أبطال إفريقيا | بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في تونس

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى فندق الإقامة في العاصمة التونسية، استعدادًا لمواجهة الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقب الوصول إلى فندق الإقامة، قام الجهاز الإداري بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتسكين اللاعبين والجهاز الفني والاطمئنان على الترتيبات الإدارية.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار تونس الدولي اليوم قادمة من القاهرة، لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر لها مساء الأحد المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وحرص السفير باسم حسن، سفير مصر لدى تونس، على التواجد اليوم في مطار قرطاج لاستقبال بعثة الأهلي، كما تواجد مندوب نادي الترجي التونسي في المطار للاطمئنان على إجراءات الوصول ومغادرة المطار.