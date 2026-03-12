قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الريف المصري : قادرون على تحقيق الاكتفاء الغذائي.. ووفرنا 250 ألف فرصة عمل
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق
مصطفى بكري : مستشفى المنيل التخصصي يقدم خدمة طبية متميزة ويحظى بثقة المواطنين
ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت
عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر
أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب
رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز
مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
ليلة القدر وعلاماتها .. 10 أمارات تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد
مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد دياب: الدوري المصري يشهد منافسة غير مسبوقة.. وراعٍ جديد وجوائز كبيرة قريبًا

أحمد دياب
أحمد دياب
إسلام مقلد

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ترحيبه بكافة ممثلي الأندية المصرية المشاركين في  قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري العام لموسم 2025/2026، وكذلك بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف من أجل تطوير منظومة كرة القدم في مصر خلال المرحلة المقبلة.

منافسة قوية تعيد بريق الدوري المصري

وأوضح دياب أن الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز يشهد انعكاسًا إيجابيًا على المنظومة الكروية بشكل واضح، مؤكدًا أن المنافسة هذا الموسم تُعد من الأقوى منذ سنوات طويلة، وهو ما منح البطولة قدرًا كبيرًا من الإثارة والتشويق، بعدما افتقدت هذه الحالة التنافسية لفترة.

وأضاف أن الرابطة تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين خلال الفترة الحالية، أولهما العمل على انتظام المسابقة وإعادة الدوري المصري إلى مواعيده الطبيعية بما يتماشى مع الأجندة العالمية لكرة القدم، بما يسهم في رفع مستوى التنظيم والاحترافية داخل المسابقة.

التنسيق مع المنتخب الوطني

وأشار رئيس رابطة الأندية إلى أن الهدف الثاني يتمثل في التنسيق المستمر مع الجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل توفير فترات إعداد مناسبة، وإقامة معسكرات منتظمة تتيح للاعبين أفضل استعداد للمشاركات الدولية.

وأوضح دياب أن العمل داخل الرابطة يسير وفق خطة واضحة، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن المنظومة تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة في ظل تزايد أعداد الجماهير التي تحضر مباريات الدوري خلال الموسم الجاري.

حلول مرتقبة لأندية الجماهير

وتطرق دياب إلى ملف الأندية الجماهيرية، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجه هذه الأندية، مؤكدًا أن الدولة ستتدخل للمساعدة في معالجة تلك التحديات بما يضمن استقرارها واستمرارها في أداء دورها داخل منظومة كرة القدم المصرية.

كما أعرب عن أمله في أن تسفر قرعة المسابقات المقبلة عن مواجهات قوية ومتكافئة تسهم في زيادة قوة المنافسة بين الأندية.

راع جديد وجوائز كبرى في الطريق

وكشف دياب عن وجود راعٍ جديد لبطولة الدوري المصري، مؤكدًا أن الرابطة تعمل حاليًا على تجهيز حزمة جوائز مالية كبيرة للأندية، سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال شهر أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الأندية وتحفيزها على تقديم مستويات مميزة.

تطوير الملاعب واستضافة حدث عالمي

وأوضح رئيس رابطة الأندية أن العمل جارٍ حاليًا على تطوير الملاعب وتحسين حالتها الفنية، إلى جانب الاهتمام بأعمال الصيانة لضمان جاهزيتها لاستضافة المباريات بأفضل صورة ممكنة.

وفي ختام تصريحاته، أعلن دياب أن مصر ستستضيف اجتماع الروابط العالمية للأندية يومي 27 و28 مارس الجاري، في حدث يعكس مكانة الكرة المصرية على الساحة الدولية، ويعزز من فرص تبادل الخبرات مع مختلف روابط الدوريات حول العالم.

أحمد دياب رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية المصرية رابطة الأندية الأندية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

ترشيحاتنا

تويوتا bZ7

تويوتا تكشف عن أسعار bZ7 الأفخم من فئتها.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا

أحدث أخبار التكنولوجيا| وحش الفئة المتوسطة.. هاتف Z11x 5G بمواصفات رائدة.. وبسعر مفاجأة إليك Vivo Y51 Pro

تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026

شاهد| تويوتا bZ7 الكهربائية 2026 الجديدة

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد