أحمد دياب: الدوري المصري يشهد منافسة غير مسبوقة.. وراعٍ جديد وجوائز كبيرة قريبًا

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ترحيبه بكافة ممثلي الأندية المصرية المشاركين في قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري العام لموسم 2025/2026، وكذلك بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف من أجل تطوير منظومة كرة القدم في مصر خلال المرحلة المقبلة.

منافسة قوية تعيد بريق الدوري المصري

وأوضح دياب أن الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز يشهد انعكاسًا إيجابيًا على المنظومة الكروية بشكل واضح، مؤكدًا أن المنافسة هذا الموسم تُعد من الأقوى منذ سنوات طويلة، وهو ما منح البطولة قدرًا كبيرًا من الإثارة والتشويق، بعدما افتقدت هذه الحالة التنافسية لفترة.

وأضاف أن الرابطة تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين خلال الفترة الحالية، أولهما العمل على انتظام المسابقة وإعادة الدوري المصري إلى مواعيده الطبيعية بما يتماشى مع الأجندة العالمية لكرة القدم، بما يسهم في رفع مستوى التنظيم والاحترافية داخل المسابقة.

التنسيق مع المنتخب الوطني

وأشار رئيس رابطة الأندية إلى أن الهدف الثاني يتمثل في التنسيق المستمر مع الجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل توفير فترات إعداد مناسبة، وإقامة معسكرات منتظمة تتيح للاعبين أفضل استعداد للمشاركات الدولية.

وأوضح دياب أن العمل داخل الرابطة يسير وفق خطة واضحة، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن المنظومة تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة في ظل تزايد أعداد الجماهير التي تحضر مباريات الدوري خلال الموسم الجاري.

حلول مرتقبة لأندية الجماهير

وتطرق دياب إلى ملف الأندية الجماهيرية، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجه هذه الأندية، مؤكدًا أن الدولة ستتدخل للمساعدة في معالجة تلك التحديات بما يضمن استقرارها واستمرارها في أداء دورها داخل منظومة كرة القدم المصرية.

كما أعرب عن أمله في أن تسفر قرعة المسابقات المقبلة عن مواجهات قوية ومتكافئة تسهم في زيادة قوة المنافسة بين الأندية.

راع جديد وجوائز كبرى في الطريق

وكشف دياب عن وجود راعٍ جديد لبطولة الدوري المصري، مؤكدًا أن الرابطة تعمل حاليًا على تجهيز حزمة جوائز مالية كبيرة للأندية، سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال شهر أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الأندية وتحفيزها على تقديم مستويات مميزة.

تطوير الملاعب واستضافة حدث عالمي

وأوضح رئيس رابطة الأندية أن العمل جارٍ حاليًا على تطوير الملاعب وتحسين حالتها الفنية، إلى جانب الاهتمام بأعمال الصيانة لضمان جاهزيتها لاستضافة المباريات بأفضل صورة ممكنة.

وفي ختام تصريحاته، أعلن دياب أن مصر ستستضيف اجتماع الروابط العالمية للأندية يومي 27 و28 مارس الجاري، في حدث يعكس مكانة الكرة المصرية على الساحة الدولية، ويعزز من فرص تبادل الخبرات مع مختلف روابط الدوريات حول العالم.