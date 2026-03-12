قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رخصة بناء وإزالة .. سكان عمارة المنتزه: فوجئنا باقتحام شققنا وتحطيمها
أحمد دياب: الدوري المصري يشهد منافسة غير مسبوقة.. وراعٍ جديد وجوائز كبيرة قريبًا
الدفاع القطرية : تصدينا لهجوم بصاروخين باليستيين .. وآخر كروز ومسيرات من إيران
وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز التعاون في تطوير الخدمات التكنولوجية

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

استقبل المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيدة/ حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، حيث تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التكنولوجية الجاري تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والمحافظة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد.

حضر اللقاء الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء، أكد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة على تمكين جميع المحافظات من تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في دعم خطط التنمية، مشيرًا إلى الأهمية التعاون مع محافظة الوادي الجديد؛ موضحا أن هناك مجالات متعددة للتعاون بين الوزارة والمحافظة بما يسهم في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمحافظة، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب لسوق العمل، فضلًا عن دعم جهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت السيدة/ حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي الشامل، مشيرةً إلى حرص المحافظة على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير البنية التكنولوجية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات الحصول عليها.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف الحالي لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بتطوير البنية التحتية الرقمية بالمحافظة، بهدف رفع كفاءة شبكات المحمول والإنترنت الثابت في المحافظة.

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الإداري بديوان عام المحافظة، من خلال تعزيز خدمات الربط التكنولوجي بين الديوان العام والمراكز الخمسة عبر شبكة معلومات موحدة، إلى جانب إنشاء منظومة لإدارة المكاتبات والملفات إلكترونيًا، وإتاحة قواعد بيانات مشتركة بين الإدارات المختلفة، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية على استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة.

وفي السياق ذاته، تم بحث التعاون في تطوير البوابة الإلكترونية لمحافظة الوادي الجديد وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم استعراض جهود الوزارة في دعم التطوير المؤسسي بالمحافظة من خلال إعادة هندسة أعمال هذه الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على جهود الوزارة في مجال بناء القدرات الرقمية وتنمية المهارات ودعم الإبداع التكنولوجي من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية، والبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية. وفي هذا الإطار،  تم بحث سبل توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة، بما يتيح لشباب مركز الداخلة الالتحاق بها، فضلًا عن دراسة توفير أماكن إقامة قريبة من مقار التدريب لتيسير مشاركة الشباب من مختلف مراكز المحافظة.

كما تناول الاجتماع الخدمات المقدمة من خلال مكاتب البريد بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى حصول مكتب بريد الوادي الجديد على المركز الثاني في جائزة مصر للتميز الحكومي لهذا العام، وهو ما يعكس التطور الملحوظ في مستوى الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى الجهود التي تقوم بها إحدى شركات القطاع الخاص لدعم صناعة إنتاج النخيل بالمحافظة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الإنتاج، ورصد الأمراض التي تصيب النخيل بشكل مبكر ومكافحتها.

وفي ختام اللقاء، وجهت السيدة/ حنان مجدي الدعوة للمهندس/ رأفت هندي لزيارة محافظة الوادي الجديد؛ حيث أعرب عن ترحيبه بالدعوة، مؤكدًا حرصه على القيام بزيارة ميدانية للمحافظة لمتابعة مختلف مجالات التعاون التي تم مناقشتها خلال اللقاء.

وزير اتصال اتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

محمود عبدالمنعم كهربا

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

ترشيحاتنا

ناي البرغوثي

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

اشرف زكي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

محمد عادل إمام وميرنا جميل

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

بالصور

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي
ناي البرغوثي
ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي
اشرف زكي
اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد