وزير الاتصالات يبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز التعاون في تطوير الخدمات التكنولوجية

استقبل المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيدة/ حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، حيث تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التكنولوجية الجاري تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والمحافظة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد.

حضر اللقاء الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء، أكد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة على تمكين جميع المحافظات من تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في دعم خطط التنمية، مشيرًا إلى الأهمية التعاون مع محافظة الوادي الجديد؛ موضحا أن هناك مجالات متعددة للتعاون بين الوزارة والمحافظة بما يسهم في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمحافظة، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب لسوق العمل، فضلًا عن دعم جهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت السيدة/ حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي الشامل، مشيرةً إلى حرص المحافظة على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير البنية التكنولوجية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات الحصول عليها.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف الحالي لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بتطوير البنية التحتية الرقمية بالمحافظة، بهدف رفع كفاءة شبكات المحمول والإنترنت الثابت في المحافظة.

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الإداري بديوان عام المحافظة، من خلال تعزيز خدمات الربط التكنولوجي بين الديوان العام والمراكز الخمسة عبر شبكة معلومات موحدة، إلى جانب إنشاء منظومة لإدارة المكاتبات والملفات إلكترونيًا، وإتاحة قواعد بيانات مشتركة بين الإدارات المختلفة، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية على استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة.

وفي السياق ذاته، تم بحث التعاون في تطوير البوابة الإلكترونية لمحافظة الوادي الجديد وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم استعراض جهود الوزارة في دعم التطوير المؤسسي بالمحافظة من خلال إعادة هندسة أعمال هذه الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على جهود الوزارة في مجال بناء القدرات الرقمية وتنمية المهارات ودعم الإبداع التكنولوجي من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية، والبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية. وفي هذا الإطار، تم بحث سبل توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة، بما يتيح لشباب مركز الداخلة الالتحاق بها، فضلًا عن دراسة توفير أماكن إقامة قريبة من مقار التدريب لتيسير مشاركة الشباب من مختلف مراكز المحافظة.

كما تناول الاجتماع الخدمات المقدمة من خلال مكاتب البريد بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى حصول مكتب بريد الوادي الجديد على المركز الثاني في جائزة مصر للتميز الحكومي لهذا العام، وهو ما يعكس التطور الملحوظ في مستوى الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى الجهود التي تقوم بها إحدى شركات القطاع الخاص لدعم صناعة إنتاج النخيل بالمحافظة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الإنتاج، ورصد الأمراض التي تصيب النخيل بشكل مبكر ومكافحتها.

وفي ختام اللقاء، وجهت السيدة/ حنان مجدي الدعوة للمهندس/ رأفت هندي لزيارة محافظة الوادي الجديد؛ حيث أعرب عن ترحيبه بالدعوة، مؤكدًا حرصه على القيام بزيارة ميدانية للمحافظة لمتابعة مختلف مجالات التعاون التي تم مناقشتها خلال اللقاء.