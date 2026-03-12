بالأرقام.. طفرة ثقافية وإقبال جماهيري غير مسبوق في فروع مكتبة مصر العامة خلال فبراير 2026

شهدت منظومة "مكتبة مصر العامة" خلال شهر فبراير من عام 2026 حراكاً ثقافياً وتفاعلاً جماهيرياً لافتاً، عكس دورها المحوري كواحدة من أهم منارات نشر المعرفة والوعي في المجتمع المصري.

ووفقاً للتقرير الإحصائي الرسمي لأداء المكتبة، حققت الفروع الثلاثة (الرئيسية، الزيتون، والزاوية الحمراء) أرقاماً استثنائية على صعيد الزيارات، والإعارات، والأنشطة التثقيفية، ما يبرز نجاح استراتيجيات الإدارة في جذب الجمهور وتقديم خدمات متكاملة.

وفيما يلي استعراض تفصيلي لمستوى الأداء والإنجازات التي حققها كل فرع:

المكتبة الرئيسية.. أرقام قياسية ومركز إشعاع ثقافي متكامل

سجلت مكتبة مصر العامة الرئيسية أعلى معدلات الأداء خلال الشهر، محتفظة بصدارتها كوجهة ثقافية أولى؛ حيث استقبلت 34,554 زائراً، وبلغ عدد المستفيدين النشطين 32,885 مستفيداً.

واعتماداً على ثروتها المعرفية التي تقدر بـ 162,050 مادة ثقافية، تم تنفيذ 22,907 عملية إعارة، شملت 8,568 إعارة للكبار، و6,865 للأطفال، بالإضافة إلى 5,184 حالة استخدام داخلي.

ولم يقتصر دور المكتبة على تقديم الكتب فحسب، بل تحولت إلى خلية عمل للتدريب والأنشطة؛ إذ تم تنظيم 122 نشاطاً للأطفال و40 نشاطاً للكبار، إلى جانب 22 نشاطاً ثقافياً.

وفي قطاع تنمية المهارات، عقدت المكتبة 80 دورة في مجال الكمبيوتر و52 دورة في اللغات.

وامتد أثر المكتبة إلى خارج أسوارها عبر "المكتبة المتنقلة" التي نفذت 16 زيارة محققةً 1,490 إعارة خارجية.

وقد تُوج هذا الزخم بتحقيق دخل إجمالي بلغ حوالي 238,655 جنيهاً، مدعوماً بجهود تسويقية وتغطية إعلامية مكثفة.

فرع الزاوية الحمراء.. قاعدة جماهيرية واسعة واهتمام بالطفل

أظهر فرع الزاوية الحمراء أداءً قوياً ومستقراً، مسجلاً توافد 18,912 زائراً وقاعدة مستفيدين نشطين بلغت 10,447 مستفيداً.

واعتمد الفرع في تلبية احتياجات جمهوره على رصيد ضخم من المقتنيات بلغ 106,579 مادة ثقافية، ليحقق 5,848 عملية إعارة.

وقد تميز هذا الفرع باهتمامه البالغ بالبرامج الثقافية (31 نشاطاً ثقافياً للكبار) وتخصيص مساحة كبرى لفعاليات الأطفال التي بلغت 71 نشاطاً.

كما كان للمكتبة المتنقلة التابعة للفرع دور بارز من خلال 4 زيارات تضمنت 13 نشاطاً تفاعلياً.

وقد بلغ إجمالي الدخل الذي حققه الفرع 81,019 جنيهاً.

فرع الزيتون.. صدارة في معدل الدوران وتألق للمكتبة المتنقلة

على الرغم من كونه يمتلك المقتنيات الأقل عدداً بين الفروع الثلاثة 41,648 مقتن ، إلا أن فرع الزيتون قدم درساً عملياً في كفاءة التشغيل؛ حيث حقق أعلى معدل دوران للمقتنيات بـ 2.90، وهو مؤشر قوي يعكس مدى تلبية هذه المقتنيات للاحتياجات الفعلية والمباشرة لرواده.

استقبل الفرع 18,974 زائراً و7,818 مستفيداً نشطاً، ونفذ 6,310 إعارات.

وظهر تفوق فرع الزيتون جلياً في الأنشطة الموجهة للأطفال بواقع 103 أنشطة.

كما سجلت "المكتبة المتنقلة" التابعة له نشاطاً استثنائياً بتنفيذها 13 زيارة تضمنت 33 نشاطاً، محققة قفزة كبيرة في الإعارات الخارجية بلغت 2,239 إعارة.

وبلغ الدخل الإجمالي للفرع 67,532 جنيهاً.

وتؤكد لغة الأرقام في تقرير شهر فبراير 2026 أن فروع مكتبة مصر العامة لا تعمل كمجرد مستودعات للكتب، بل كمراكز تنويرية حية تتنفس باحتياجات روادها، فمن خلال المزاوجة بين ثراء المقتنيات، وتنوع الأنشطة المتنوعة والدورات التدريبية التي تلبي احتياجات الأعمار السنية المختلفة، وحيوية المكتبات المتنقلة التي تجوب المناطق المختلفة، تستمر المكتبة في ترسيخ عادة القراءة وصناعة الوعي المجتمعي، مقدمة نموذجاً رائداً في الإدارة الثقافية الفعّالة.