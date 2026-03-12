الشروط وخطوات التقديم.. توفير 4835 فرصة عمل في 11 محافظة

أطلقت وزارة العمل، نشرة التوظيف الأسبوعي، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية، ودمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوي الهمم، بما يحقق الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية، ويدعم مسار التنمية الشاملة للدولة، حيث يعد القطاع الخاص شريك وطني في معركة البناء، يفتح أبوابه للشباب، ويشارك الدولة مسؤولية التنمية، ويوفر فرص عمل حقيقية تقوم على الاستقرار والاستدامة.



500 فرصة عمل قي كبرى الأسواق التجارية

أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية، عن توافر أكثر من 500 فرصة عمل جديدة لدى إحدى كبرى سلاسل الأسواق التجارية، للعمل في فروعها المنتشرة بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية بمدينة شبين الكوم، الشرقية بمدينة الزقازيق، والغربية بمدينة طنطا».

التخصصات المطلوبة

تتضمن فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة، التخصصات التالية:

-مديري فروع «خبرة 5 سنوات»، مديري أقسام «خبرة 3 سنوات»، ومراقبين مخزون.



- بائعو اللحوم «الجزارون»، وبائعو البقالة، وبائعو الخضار والفواكه، ومنسقو الممرات.

- موظفو كاشير، أفراد أمن، وعمال نظافة.

- سائقون «رخصة درجة ثانية»، وسائقو «فيسبا» «يشترط القرب من منطقة شبرا الخيمة».

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة العمل

أكدت الوزارة أن التقديم متاح لجميع المؤهلات «عالي، متوسط، وبدون مؤهل»، على أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و50 عاما.



وفيما يخص الرواتب، أشارت الوزارة إلى أنه يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور مع منح زيادات إضافية تحسب وفقا للخبرة والكفاءة.

طريقة التقديم على الوظائف

دعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى التواصل عبر الأرقام التالية: «01278620827 - 01000850351»، أو التوجه لمقر الإدارة في «وان قطامية» على الطريق الدائري باتجاه المعادي بجوار ستار بوكس، مع إمكانية الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الموقع الرسمي للوزارة.

4435 فرصة عمل في 7 محافظات

في نفس السياق، أعلنت وزارة العمل، عن توافر 4435 فرصة عمل حقيقية بالتعاون مع 44 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 7 محافظات، مع فتح باب التقديم خلال شهر مارس 2026.

مزايا متنوعة للوظائف المتوفرة

أوضحت الوزارة، أن الفرص متنوعة في عشرات التخصصات والمهن، برواتب مجزية تُحدد وفق طبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع التزام كامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ كرامة العامل وتصون حقوقه.



كما تشمل النشرة فرصًا مخصصة لذوي الهمم في إطار سياسة الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي الحقيقي.

التخصصات المطلوبة وأماكن العمل

تغطي الفرص الجديدة محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، جنوب سيناء، ومطروح، والغربية، وفي تخصصات متعددة تشمل ما يلي:

ـ التسويق والموارد البشرية.

ـ الهندسة «اتصالات وكهرباء».

ـ الميكانيكا والتحكم الكهربائي.

ـ الصيانة.



ـ المحاسبة.

ـ الإشراف الفني والموقعي.

ـ الإنتاج.

ـ المشتريات والمبيعات.

ـ الجودة والمخازن.

ـ الأمن.

ـ القيادة برخص مختلفة.

ـ الفندقة والمطاعم.

ـ أعمال الإنتاج والنظافة وتخصصات أخرى متنوعة.

طريقة التقديم على الوظائف

أوضحت الوزارة، أن التقديم يتم عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو مباشرة عبر بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، وكذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

تشديد رقابي على الوظائف المعلنة

وجّه وزير العمل، حسن رداد، مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان جدية الفرص المعلنة، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحري الدقة والمصداقية في نشر الوظائف، حتى استلام العامل لمهام عمله رسميًا.



كما جدّد دعوته لشباب مصر للإقبال على العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة توفر برامج تدريب مهني مجانية تؤهل الشباب لوظائف المستقبل وفق احتياجات سوق العمل.