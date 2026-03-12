مباراة المصري بين النهائي.. تفاصيل جدول الأهلي حال التأهل لنهائي أفريقيا

كشف الإعلامي الرياضي عامر العمايرة عن سيناريو محتمل لمباريات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في حال تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح العمايرة عبر منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك أنه في حالة صعود الأهلي إلى نهائي البطولة القارية، سيخوض الفريق مواجهة أمام المصري البورسعيدي يوم 20 مايو، بين مباراتي الذهاب والإياب في النهائي.

وأشار إلى أن مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا من المقرر إقامتهما يومي 15 و24 مايو، ما يعني أن مباراة المصري ستأتي في توقيت صعب بين المواجهتين الحاسمتين.

ويأتي ذلك في ظل ضغط المباريات الذي قد يواجهه الأهلي حال وصوله إلى النهائي القاري، مع استمرار المنافسات المحلية بالتزامن مع البطولة الأفريقية

يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الترجي الرياضي التونسي في لقاء مرتقب ضمن الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، مما يسهل مهمته قبل لقاء الإياب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة الترجي التونسي يوم 15 مارس الجاري ضمن منافسات مباراة الذهاب لدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.