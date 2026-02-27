آخر موعد للتقدم لوظائف جامعة عين شمس 2026.. تعرف عليه

تعد وظائف جامعة عين شمس من أكثر الفرص التى تحظى باهتمام الباحثين عن العمل الأكاديمى فى مصر، خاصة مع إعلان بوابة الوظائف الحكومية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعدد من كليات الجامعة، ويأتى هذا الإعلان فى إطار دعم العملية التعليمية والبحثية، وضخ كوادر أكاديمية شابة قادرة على الإسهام فى تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمي.

وأعلنت الجامعة عن حاجتها لتعيين 73 وظيفة مدرس مساعد بكلية الطب، إلى جانب وظائف معيد بكلية الآثار ومعيد بكلية الهندسة، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحتيهما التنفيذيتين.

وتعد جامعة عين شمس واحدة من أعرق الجامعات المصرية، ما يجعل التقديم على وظائفها فرصة مميزة للراغبين فى الانضمام إلى السلك الأكاديمى والعمل فى بيئة تعليمية وبحثية متقدمة، مع إتاحة فرص للترقى العلمى واستكمال الدراسات العليا داخل مصر وخارجها.

وظائف مدرس مساعد بكلية الطب جامعة عين شمس والتخصصات المطلوبة

فيما أعلنت جامعة عين شمس عن شغل 73 وظيفة مدرس مساعد بكلية الطب بنظام التعيين، ضمن وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم – كادر خاص، موزعة على عدد كبير من الأقسام الطبية، بما يعكس احتياج الكلية لتخصصات متنوعة لدعم العملية التعليمية والخدمية بالمستشفيات الجامعية.

وتشمل الأقسام المطلوبة: الباطنة العامة، طب المخ والأعصاب والطب النفسى، جراحة العظام، طب المناطق الحارة، الأمراض الصدرية، طب الأطفال، الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل، طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار، جراحة المخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة، طب وجراحة العيون، جراحة القلب والصدر، الأشعة التشخيصية، الباثولوجيا الإكلينيكية، أمراض النساء والتوليد، والجراحة العامة.

ويُشترط فى المتقدمين الحصول على درجة الماجستير فى تخصص القسم، وإتمام سنة الامتياز بإحدى المستشفيات الجامعية الحكومية، وألا يكون المتقدم شاغلًا لنفس الوظيفة فى جامعة أخرى، ويتم التقديم باسم عميد كلية الطب جامعة عين شمس، خلال فترة الإعلان التى تنتهى فى 2 مارس 2026، بإدارة شؤون هيئة التدريس بمقر الكلية.

شروط التقديم لوظائف جامعة عين شمس لأعضاء هيئة التدريس



وتخضع وظائف جامعة عين شمس لشروط قانونية واضحة تهدف إلى ضمان اختيار الأكفأ علميًا وبحثيًا، حيث يشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، حسن السمعة، محمود السيرة، وحاصلًا على المؤهل العلمى المناسب للوظيفة المتقدم لها.وبالنسبة لوظيفة مدرس مساعد، تنص المادة (139) من قانون تنظيم الجامعات على ضرورة الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، مع توافر تزكية علمية معتمدة فى بعض الحالات.

كما تُجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس أعلى تقدير فى الماجستير، مع إعطاء أولوية إضافية لمن لديه أبحاث منشورة، وخبرة عملية، وسجل علمى وتعليمى متميز.

وتشترط الجامعة أيضًا تقديم الموافقات الرسمية من جهة العمل فى حال كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات، إلى جانب الالتزام الكامل بلوائح الجامعة والقوانين المنظمة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.

وظائف معيد بجامعة عين شمس فى كليتى الآثار والهندسة

إلى جانب وظائف كلية الطب، أعلنت جامعة عين شمس عن توافر وظائف معيد بكلية الآثار، وتحديدًا بقسم علوم الآثار والحفائر ببرنامج ترميم وصيانة التراث المعمارى، فضلًا عن وظيفتي معيد بكلية الهندسة بقسمى هندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيات.

ويشترط فى المتقدم لوظيفة معيد أن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدًا على الأقل فى التقدير العام للبكالوريوس، مع تحقيق تقدير مناسب فى مادة التخصص، وذلك طبقًا للمواد (136) و(137) من قانون تنظيم الجامعات. كما يُشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا وقت نشر الإعلان، وأن يكون مستوفيًا لشروط التجنيد والخدمة المدنية.

وتُعد هذه الوظائف فرصة مهمة لخريجى الكليات العملية المتميزين، الراغبين فى استكمال مسيرتهم الأكاديمية داخل جامعة عين شمس والانخراط فى التدريس والبحث العلمى.

طريقة التقديم والمستندات المطلوبة لوظائف جامعة عين شمس

وتتم عملية التقديم على وظائف جامعة عين شمس شخصيًا باليد، من خلال التوجه إلى مقر الكلية المختصة، وتقديم طلب باسم عميد الكلية مرفقًا بالمستندات المطلوبة. وتشمل المستندات الأساسية: أصل شهادة التخرج، شهادة الماجستير (لوظيفة مدرس مساعد)، شهادة الميلاد المميكنة، بطاقة الرقم القومى، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الموقف من التجنيد، تحليل مخدرات حديث، وعدد من الصور الشخصية.

ويستمر حتى 2 مارس 2026، وهو الموعد النهائى لتلقى الطلبات، ما يستدعى سرعة استكمال الأوراق والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل التقديم، لضمان قبول الطلب والدخول فى إجراءات المفاضلة الرسمية.