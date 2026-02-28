زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب مدينة نوفوروسيسك الروسية

أفادت وسائل إعلام روسية بتسجيل زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر في مدينة نوفوروسيسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق ؛ رصد مركز الزلازل التابع للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في روما، بوقوع زلزال في جزيرة كامتشاتكا، بروسيا.

وأوضح مركز الزلازل أن الهزة الأرضية في جزيرة كامتشاتكا جاء بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر.



وفي السادس من يناير الجاري، أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية رصد هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا.