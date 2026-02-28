طيران الاحتلال يلقي عبوات متفجرة على بلدة مركبا جنوبي لبنان



أفادت تقارير لبنانية بأن محلقة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" القت عبوات متفجرة على بلدة مركبا جنوب لبنان مما أحدث إنفجارات مدوية.

وفي وقت سابق من أمس الخميس ؛ فقد استشهد شخص وأصيب آخر، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، لا سيما منطقة البقاع.

ومن جانبها ؛ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص من الجنسية السورية وإصابة آخر جراء الغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي البلاد.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين استهدفتا أطراف بلدة النبي شيت لجهة محلة الشعرة عند سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وأشارت الوكالة أن غارتين أخريين استهدفتا مرتفعات مزارع بيت مشيك غرب بعلبك، كما طالت الغارات جرود بلدة بوداي للمرة الثالثة منذ غروب الخميس.

كما استهدف الطيران الحربي محيط مدينة الهرمل بغارة جديدة، بالتزامن مع تجدد القصف على غرب بعلبك، حيث طالت غارتان جرود بلدة بوداي، إضافة إلى أطراف بلدة شمسطار.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي كذلك غارتين على جرود بلدة حربتا شمال بعلبك، ضمن سلسلة غارات متواصلة على منطقة غرب بعلبك، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض.

ونفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة هزت منطقة البقاع، وسط استمرار التحليق المكثف للطيران في أجواء المنطقة.