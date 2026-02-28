قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق الدسوقي: جماهير الزمالك الأكثر وفاءً.. والفريق قادر على عبور بيراميدز
مسلسل «درش» يواصل اكتساح السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة العاشرة
«بركة رمضان» برعاية مستقبل وطن يواصل اكتساح السوشيال ميديا
الأهلي يطلب حكام أجانب في مواجهاته أمام الزمالك وبيراميدز وسيراميكا
سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
طيران الاحتلال يلقي عبوات متفجرة على بلدة مركبا جنوبي لبنان
بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي
نجوم الفن يواسون مي عمر في عزاء والدها بالشيخ زايد.. صور
المجلس الأوروبي يدعو باكستان وأفغانستان إلى الحوار المباشر
التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان
بوليفيا .. مقتـ ل 15 شخصا وإصابة 30 آخرين في تحطم طائرة عسكرية
تعديل موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طيران الاحتلال يلقي عبوات متفجرة على بلدة مركبا جنوبي لبنان

غارة إسرائيلية - ارشيفي
غارة إسرائيلية - ارشيفي
محمود نوفل


أفادت تقارير لبنانية بأن محلقة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" القت عبوات متفجرة على بلدة مركبا جنوب لبنان مما أحدث إنفجارات مدوية.

وفي وقت سابق من أمس الخميس ؛ فقد استشهد شخص وأصيب آخر، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، لا سيما منطقة البقاع.

ومن جانبها ؛ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص من الجنسية السورية وإصابة آخر جراء الغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي البلاد.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين استهدفتا أطراف بلدة النبي شيت لجهة محلة الشعرة عند سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وأشارت الوكالة أن غارتين أخريين استهدفتا مرتفعات مزارع بيت مشيك غرب بعلبك، كما طالت الغارات جرود بلدة بوداي للمرة الثالثة منذ غروب الخميس.

كما استهدف الطيران الحربي محيط مدينة الهرمل بغارة جديدة، بالتزامن مع تجدد القصف على غرب بعلبك، حيث طالت غارتان جرود بلدة بوداي، إضافة إلى أطراف بلدة شمسطار.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي كذلك غارتين على جرود بلدة حربتا شمال بعلبك، ضمن سلسلة غارات متواصلة على منطقة غرب بعلبك، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض.

ونفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة هزت منطقة البقاع، وسط استمرار التحليق المكثف للطيران في أجواء المنطقة.

جنوب لبنان طائرة كواد كابتر منطقة البقاع الصحة اللبنانية الطيران الحربي الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

عقب حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. ننشر كواليس 18 ساعة تحقيقات

كواليس 18 ساعة من التحقيقات مع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد| تفاصيل

ترشيحاتنا

اموال

555 ألف دولار.. المتهم الرابع في واقعة الاستيلاء على مستلزمات طبية يفضح المتهمين

المتهمين

مشاجرة على الميراث.. الداخلية تكشف محاولة اقتحام مسجد في قنا

المتهمين

قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة بسبب قطعة أرض بالشرقية

بالصور

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد