متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مسيرة إسرائيلية تلقي عبوتين متفجرتين باتجاه العديسة جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الأربعاء، بسماع أصوات تفجيرات في منطقة العديسة ومروحين بجنوب لبنان، وتبين أن سببها تفجير إسرائيلي.

وقالت فضائية "العربية" إن سبب التفجيرات هو إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية عبوتين متفجرتين باتجاه العديسة في جنوب لبنان.

وأمس الثلاثاء، أعرب وزير خارجية لبنان يوسف رجى، عن أمله أن يمتنع "حزب الله" عن الدخول في أي مغامرة جديدة، وأن يجنب لبنان دمارًا إضافيًا.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" - : "لقد تلقينا تحذيرات تشير إلى أن أي تدخل من قبل الحزب قد يدفع إسرائيل إلى ضرب البنية التحتية للبنان ونعمل بكل الوسائل لمنع ذلك".

مسيرة إسرائيلية عبوتين متفجرتين العديسة جنوب لبنان منطقة العديسة

