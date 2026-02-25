مسيرة إسرائيلية تلقي عبوتين متفجرتين باتجاه العديسة جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الأربعاء، بسماع أصوات تفجيرات في منطقة العديسة ومروحين بجنوب لبنان، وتبين أن سببها تفجير إسرائيلي.

وقالت فضائية "العربية" إن سبب التفجيرات هو إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية عبوتين متفجرتين باتجاه العديسة في جنوب لبنان.

وأمس الثلاثاء، أعرب وزير خارجية لبنان يوسف رجى، عن أمله أن يمتنع "حزب الله" عن الدخول في أي مغامرة جديدة، وأن يجنب لبنان دمارًا إضافيًا.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" - : "لقد تلقينا تحذيرات تشير إلى أن أي تدخل من قبل الحزب قد يدفع إسرائيل إلى ضرب البنية التحتية للبنان ونعمل بكل الوسائل لمنع ذلك".