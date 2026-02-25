مصرع الطيار .. تحطم طائرة مقاتلة تركية من طراز إف-16 في باليكسير

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية التركية خلال مهمة جوية في الساعات الأولى من صباح يوم 25 فبراير 2026، ما أسفر عن مقتل الطيار.

تحطم طائرة مقاتلة تركية من طراز إف-16

سقطت الطائرة، التابعة لقيادة قاعدة الطائرات النفاثة الرئيسية التاسعة في باليكسير، حوالي الساعة 00:50 بالتوقيت المحلي (حوالي الساعة 22:50 بتوقيت جرينتش في 24 فبراير).

انقطع الاتصال اللاسلكي والراداري بعد وقت قصير من الإقلاع في تمام الساعة 00:56، وأكدت عمليات البحث والإنقاذ وقوع الحادث، حيث عُثر على حطام الطائرة في الموقع.

وأكد محافظ باليكسير، إسماعيل أوستا أوغلو، تحطم الطائرة في بيان نشره على منصة "إكس": قائلا "تحطمت إحدى طائراتنا من طراز إف-16 التابعة لسرب قيادة القاعدة الجوية الرئيسية التاسعة في باليكسير أثناء مهمة جوية حوالي الساعة 00:50، واستشهد أحد طيارينا. أدعو الله أن يرحم شهيدنا، وأتقدم بخالص التعازي إلى أسرته. نسأل الله أن يصبر شعبنا الحبيب."

وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانًا رسميًا جاء فيه: "انقطع الاتصال اللاسلكي والمراقبة بطائرة من طراز إف-16 أقلعت من قيادة القاعدة الجوية الرئيسية التاسعة في باليكسير الساعة 00:56. وقد تبين تحطم طائرتنا، وتم العثور على حطامها. استشهد طيارنا. سيتم تحديد سبب الحادث بناءً على التحقيقات التي سيجريها فريق التحقيق في الحادث."