الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
أمريكا.. قرار قضائي عاجل يخص عناصر إدارة الهجرة والجمارك وإنفاذ القانون
تشييع جثامين شهداء لقمة العيش بالمطرية.. صور
أسرة محامي تعتدي على طاقم طبي بمستشفى المبرة بالمحلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بوتين يصدر قرارا بتعين نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين سفيرًا لدى تركيا

محمود نوفل

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا يقضي بتعين نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين سفيرًا لدى تركيا.

وفي سياق أخر ؛ قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إن "أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان، وأن أفعالها تمنع أي مساهمة بناءة في التوصل إلى تسوية".

وأضاف جروشكو لصحفيين: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي مساهمة بناءة حقيقية من جانب الأوروبيين، لأن موقفهم يجعل ذلك مستحيلا".

وأكد جروشكو: "إذا نظرنا إلى الإجراءات الحقيقية التي يتخذها الأوروبيون، فإنهم يفعلون كل ما هو عكس المساعدة في استعادة السلام في أوكرانيا. وهذا يشمل الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والعسكري لنظام كييف. ويشمل ذلك أيضا موقفهم من شروط إبرام السلام".

كما أوضح الدبلوماسي الروسي أن "لا أحد هناك يتحدث عن صيغة السلام التي تشمل ضمانات أمنية موثوقة لروسيا.. وهذا شرط أساسي لأي حل في أوكرانيا"، وذلك على حد قوله

بوتين روسيا تركيا سيرجي فيرشينين الخارجية الروسية سفير روسيا لدى تركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

