بوتين يصدر قرارا بتعين نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين سفيرًا لدى تركيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا يقضي بتعين نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين سفيرًا لدى تركيا.

وفي سياق أخر ؛ قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إن "أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان، وأن أفعالها تمنع أي مساهمة بناءة في التوصل إلى تسوية".

وأضاف جروشكو لصحفيين: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي مساهمة بناءة حقيقية من جانب الأوروبيين، لأن موقفهم يجعل ذلك مستحيلا".

وأكد جروشكو: "إذا نظرنا إلى الإجراءات الحقيقية التي يتخذها الأوروبيون، فإنهم يفعلون كل ما هو عكس المساعدة في استعادة السلام في أوكرانيا. وهذا يشمل الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والعسكري لنظام كييف. ويشمل ذلك أيضا موقفهم من شروط إبرام السلام".

كما أوضح الدبلوماسي الروسي أن "لا أحد هناك يتحدث عن صيغة السلام التي تشمل ضمانات أمنية موثوقة لروسيا.. وهذا شرط أساسي لأي حل في أوكرانيا"، وذلك على حد قوله