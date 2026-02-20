قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب بطعنات غادرة أثناء فعاليات دورة رمضانيه لكرة القدم بطنطا
تركيزنا في الدوري.. 8 تصريحات نارية لـ توروب بعد إحتلال مركز الوصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أونروا: أطفال غزة يعيشون ظروفا قاسية لا تصدق ويجب ضمان حقهم في التعليم لمساعدتهم في بناء مستقبلهم

أونروا
أونروا
البهى عمرو

أفادت وكالة أونروا، بأن تعليم الأطفال في غزة يعتمد على الوكالة، مشددةً، على أنها ستواصل العمل مهما كانت الظروف، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وذكرت الوكالة الأممية، بأن أطفال غزة يعيشون ظروفا قاسية لا تصدق ويجب ضمان حقهم في التعليم لمساعدتهم في بناء مستقبلهم.

وأعلن قائد قوة دولية جديدة يجري تشكيلها تحت مسمى «قوة الاستقرار الدولية» أن خمس دول تعهدت بإرسال قوات إلى قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع «مجلس السلام» الذي أُنشئ بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء الإعلان خلال اجتماع عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أكد مسؤولون مشاركون أن هذه الخطوة تهدف، بحسب القائمين عليها، إلى دعم الأمن وإعادة الاستقرار في القطاع الذي يشهد أوضاعًا إنسانية وأمنية معقدة منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

دول تتعهد بإرسال قوات ومهام محددة لكل طرف
الدول التي أعلنت التزامها بالمشاركة هي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا، وفق ما صرح به الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، الذي عُيّن قائدًا للقوة المزمع نشرها في غزة.

وأوضح جيفرز أن إندونيسيا، التي كانت من أوائل الدول التي أعلنت استعدادها للمشاركة، قبلت تولي منصب نائب قائد القوة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات الأولى تهدف إلى توفير ما وصفه بالأمن الذي يحتاجه القطاع.

أونروا التعليم غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

اسامة حسن

أسامة حسن يفتح النار على نجم الأهلي: بيلعب ازاي في الدوري الممتاز أنا هتجنن

سعر الذهب

سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

إصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب سيارتين بالغردقة

انتهاء أزمة محامي المحلة بالتصالح

الصلح خير ..نقابة محامين شرق طنطا تقدم اعتذارا للتصالح مع الفريق الطبي بمستشفي المبرة بالمحلة..صور

صورة أرشيفية

الغربية.. إزالة 20 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد