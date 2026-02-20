أونروا: أطفال غزة يعيشون ظروفا قاسية لا تصدق ويجب ضمان حقهم في التعليم لمساعدتهم في بناء مستقبلهم

أفادت وكالة أونروا، بأن تعليم الأطفال في غزة يعتمد على الوكالة، مشددةً، على أنها ستواصل العمل مهما كانت الظروف، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وذكرت الوكالة الأممية، بأن أطفال غزة يعيشون ظروفا قاسية لا تصدق ويجب ضمان حقهم في التعليم لمساعدتهم في بناء مستقبلهم.

وأعلن قائد قوة دولية جديدة يجري تشكيلها تحت مسمى «قوة الاستقرار الدولية» أن خمس دول تعهدت بإرسال قوات إلى قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع «مجلس السلام» الذي أُنشئ بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء الإعلان خلال اجتماع عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أكد مسؤولون مشاركون أن هذه الخطوة تهدف، بحسب القائمين عليها، إلى دعم الأمن وإعادة الاستقرار في القطاع الذي يشهد أوضاعًا إنسانية وأمنية معقدة منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

دول تتعهد بإرسال قوات ومهام محددة لكل طرف

الدول التي أعلنت التزامها بالمشاركة هي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا، وفق ما صرح به الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، الذي عُيّن قائدًا للقوة المزمع نشرها في غزة.

وأوضح جيفرز أن إندونيسيا، التي كانت من أوائل الدول التي أعلنت استعدادها للمشاركة، قبلت تولي منصب نائب قائد القوة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات الأولى تهدف إلى توفير ما وصفه بالأمن الذي يحتاجه القطاع.