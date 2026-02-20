بسمة بوسيل تتألق في أحدث ظهور من باريس

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وخطفت بسمة بوسيل الأنظار من أمام برج إيفل في باريس، بإطلالة أنيقة كلاسيكية.

وكانت قد تحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل ، في وقت سابق، عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لزوجها تامر حسني، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.