قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بسمة بوسيل تتألق في أحدث ظهور من باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
سارة عبد الله

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وخطفت بسمة بوسيل الأنظار من أمام برج إيفل في باريس، بإطلالة أنيقة كلاسيكية.

وكانت قد تحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل ، في وقت سابق، عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لزوجها تامر حسني، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.

بسمة بوسيل باريس برج ايفل

