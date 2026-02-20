غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم، تعرضها لحادث سير خلال الساعات الماضية.

وشاركت غادة ابراهيم صورا لسيارتها محطمة، وكتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: “قدر الله وما شاء فعل”.

وكانت غادة إبراهيم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»، الذي تناول قصة مهندس تكييف يعيش حياة روتينية، قبل أن تنقلب حياته نتيجة تورطه في علاقات عاطفية متشابكة تقوده إلى العديد من الأزمات.

وعلى الصعيد السينمائي، ظهرت غادة إبراهيم مؤخرًا كضيف شرف في فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، الذي جاء في إطار كوميدي رومانسي، وتناول قصة زوجين تقودهما الصدفة إلى عوالم موازية، لتتغير مجريات حياتهما بشكل مفاجئ