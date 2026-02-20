شريف سلامة عن تحضيراته لـ على قد الحب: تدربت على الوقوف في المطبخ وطهو الطعام

كشف الفنان شريف سلامة عن تفاصيل تحضيره لدوره في مسلسل علي قد الحب.

وقال شريف سلامة في بيان صحفي: تدربت على الوقوف في المطبخ وطهو الأكلات بشكل احترافي، لأنني أحرص دائمًا على أن يكون أدائي قريبًا من الواقع، وكل عمل جديد بالنسبة لي يمثل تجربة فنية وتحديًا أسعى من خلاله لتحقيق النجاح.

المسلسل يُعرض حصريًا عبر شاشة CBC و**CBC دراما**، بالإضافة إلى منصة Watch it، ويواصل جذب الأنظار بفضل معالجته الاجتماعية الرومانسية التي تمزج بين المشاعر الإنسانية والتحديات الأسرية.

ويشارك في البطولة إلى جانب نيللي كريم كل من شريف سلامة، مها نصار، أحمد ماجد، ميمي جمال وعدد من النجوم، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإنتاج سالي والي.