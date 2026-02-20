قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فطار تاني يوم رمضان... طريقة عمل أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية
وفاة إريك دين بعد صراع مع التصلب الضموري
جراديشار أفضل.. خالد الغندور ينتقد صفقة الأهلي
حبس وغرامة.. محكمة الرباط تصدر حكمها بشأن مشجعي نهائي أمم أفريقيا
قبل مواجهة الزمالك وحرس الحدود ..إعلامي:المباراة مش هزار.. اكسبوا يا أبطال
الدواء والغذاء تحت قبة البرلمان.. طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة لمواجهة موجة الغلاء
تعنت وقيود أمنية.. الاحتلال يرفض دخول المصلين إلى المسجد الأقصى
إقرار قانون الخدمة العسكرية الأبرز ..حصاد جلسات النواب 16 – 17 فبراير
قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أول جمعة في رمضان 2026.. كيف نجدد العهد ونغتنم نفحات الرحمة؟

أحمد المشد
أحمد المشد
البهى عمرو

أكد الشيخ أحمد المشد، عضو المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن اجتماع فضل يوم الجمعة مع نفحات شهر رمضان المبارك يمثل فرصة عظيمة لتجديد العهد مع الله، وفتح صفحة جديدة في حياة المسلم، مشيرًا إلى أن أول جمعة في الشهر الكريم تحمل طابعًا إيمانيًا خاصًا يضاعف الإحساس بالرحمة والمغفرة.

وأضاف الشيخ أحمد المشد، خلال لقائه مع محمد جوهر وحياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن أول جمعة في رمضان تعد محطة مهمة لكل مسلم يسعى للعودة إلى الله، خاصة وأن الشهر الكريم وصفه الله تعالى في القرآن بأنه شهر التقوى والهداية.

وأوضح عضو المركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن الله سبحانه وتعالى قال: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان»، ما يؤكد أن رمضان ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو مدرسة إيمانية متكاملة تهدف إلى تحقيق التقوى وإصلاح السلوك.

وأشار إلى أن شهر رمضان فرصة حقيقية لكل من فاته الكثير خلال العام، ويريد التعويض والعودة إلى طريق الطاعة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين»، موضحًا أن ذلك يعكس حجم التيسير الإلهي في هذا الشهر الكريم.

وأكد الشيخ أحمد المشد أن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب له، فكيف إذا اجتمع فضل الجمعة مع فضل الصيام في رمضان؟

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ما يعني أن المسلم يعيش حالة استثنائية من الكرم الإلهي، تستوجب اغتنام هذه اللحظات بالإكثار من الدعاء والذكر والعمل الصالح.

وشدد على أن الله تعالى وعد بالإقبال على من يقبل عليه، مستشهدًا بالحديث القدسي: «من تقرب إليّ شبرًا تقربت إليه ذراعًا»، موضحًا أن مجرد استعداد العبد للعودة إلى الله يقابله فضل عظيم ومضاعفة في الأجر والرحمة. 

أحمد المشد الأزهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

اسامة حسن

أسامة حسن يفتح النار على نجم الأهلي: بيلعب ازاي في الدوري الممتاز أنا هتجنن

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

ترشيحاتنا

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

فول

طرق مختلفة لعمل الفول على السحور.. سلاطة وحمص وزبدة

بالصور

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

الرادار
الرادار
الرادار

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد