أبرزها الخضار الطازج والفاكهة.. إرشادات لمرضى الضغط في رمضان

قدم المعهد القومي للتغذية، مجموعة من الإرشادات لمرضى الضغط في رمضان ، وذلك في إطار دورها التوعوي والتثقيفي .

وأوضح المعهد القومي للتغذية، في حال وجود ضغط ولديك نية للصيام ، لذا لابد من الالتزام بنظام متوازن يساعد على استقرار الضغط طول اليوم.

استقرار الضغط طول اليوم

1. خلي وجباتك متكاملة واهتم بوجود خضار طازة بشكل أساسي في الفطار والسحور، وتناول فاكهة طازة، واختار لبن ومنتجات ألبان قليلة الدسم.

2. احرص على شرب كمية كافية من المياه والسوائل بين الفطار والسحور.

3. ابعد عن الملح على ترابيزة الفطار، وابعد عن المعلبات والأغذية المحفوظة، وقلل الأطعمة العالية في الصوديوم زي المخللات واللحوم المصنعة.

4. ممكن تستبدل الملح في السلطة بالليمون أو الخل أو التوابل، ولو هتاكل مكسرات تكون مش مملحة ومش محمصة.

5. ابعد عن شرب العرقسوس لأنه بيرفع الضغط، واشرب الكركديه البارد، ومتكترش من المنبهات والمشروبات المحتوية على الكافيين خاصة في السحور.