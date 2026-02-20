أفضل أطعمة تكسر بها صيامك دون إرهاق المعدة



بعد ساعات طويلة من الصيام، تكون المعدة في حالة راحة نسبيًا، لذلك فإن اختيار أول ما يدخلها يُحدث فارقًا كبيرًا في شعورك بالراحة أو التخمة.

خبراء التغذية ينصحون بالبدء بأطعمة خفيفة وسهلة الهضم تساعد الجسم على استعادة طاقته تدريجيًا دون إرهاق الجهاز الهضمي.



1- التمر

يُعد الخيار المثالي لكسر الصيام، إذ يمد الجسم بسكريات طبيعية سريعة الامتصاص تعيد الطاقة بسرعة، كما أنه لطيف على المعدة.



2- الماء أو الحليب

الماء يعوض السوائل المفقودة، بينما يمنح الحليب دفعة من البروتين والكالسيوم، ويفضل تناولهما بكميات معتدلة.



3- الشوربة الدافئة

سواء كانت شوربة خضار أو عدس، فهي تهيئ المعدة لاستقبال الطعام، وتُسهم في تعويض السوائل والأملاح بشكل متوازن.



4- السلطة الخضراء

تحتوي على ألياف تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما تمنح شعورًا بالشبع دون سعرات مرتفعة.

🥣 5- الزبادي

يساعد على تهدئة المعدة ودعم الهضم بفضل احتوائه على بكتيريا نافعة، ويمكن تناوله في بداية الإفطار أو بعده بقليل.

أطعمة يُفضل تجنبها مباشرة عند الإفطار

المقليات الثقيلة.

الحلويات الغنية بالسكر.

المشروبات الغازية.

الوجبات الدسمة بكميات كبيرة.



ابدأ إفطارك بشكل تدريجي: تمر وماء، ثم صلاة المغرب، وبعدها عد لتناول وجبة متوازنة بكميات معتدلة.

وقد يمنح جسمك فرصة لاستعادة نشاطه دون ضغط مفاجئ على المعدة.

بهذا الاختيار الذكي، يمكنك الاستمتاع بإفطار صحي ومريح يحافظ على نشاطك طوال ليالي رمضان.