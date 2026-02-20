على قدورة يكشف كواليس خصام 10 أشهر مع عمر كمال: خلاف على اللحن وليس شخصي

روى مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة تفاصيل خلافه مع زميله الفنان عمر كمال، مؤكّدًا أن الخصام استمر نحو عشرة أشهر وكان مرتبطًا بالمجهود والحقوق الفنية، وليس شخصيًا.

وقال خلال استضافته في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على قناة قناة الحدث اليوم: «عمر كمال محترم جدًا وأنا لا أهاجمه على المستوى الشخصي، لكن ما حدث كان بسبب استيلائه على لحن كنت أملكه ولم يستأذنني قبل استخدامه، وهذا ما دفعني للرد على وسائل الإعلام وعلى السوشيال ميديا».

توضيح الموقف للجمهور

وأضاف أن بعض الأشخاص حاولوا تهدئة الأمور، مثل أمير سامي الذي نصحه بعدم نشر الفيديو، لكنه شعر أن من حقه توضيح الموقف للجمهور، فقام بعمل بث مباشر «لايف» للحديث عن الموضوع.

العمل الفني واللحن القديم

وأوضح قدورة أن القضية كانت دائمًا تتعلق بحقوق العمل الفني واللحن القديم، مؤكدًا أن أي خطوة خاطئة قد تؤثر على مجهود الفنانين، ولذلك كان من الضروري توضيح الأمور للحفاظ على الحقوق والمجهود المبذول.