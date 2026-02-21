صدمة بـ الأهلي.. أليو ديانج يرفض عرض التجديد ويعلن رغبته في الرحيل

أكد الإعلامي أمير هشام ان المالي أليو ديانج نجم النادي الأهلي رفض العرض الأخير المقدم من القلعة الحمراء لتجديد عقده، مؤكداً رغبته في الرحيل بعد نهاية تعاقده الحالي.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "خاص.. العرض الأخير اللي تقدم به الأهلي عن طريق الكابتن سيد عبد الحفيظ لتجديد عقد أليو ديانج وصل إلى ما يقارب مليون و950 ألف دولار في الموسم شاملاً بعض الحوافز والمكافآت.

وأضاف"اللاعب رفض العرض بشكل قاطع مؤكدًا رغبته في الرحيل مع نهاية تعاقده والاكتفاء بفترته مع الفريق من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته."

موعد نهاية عقد ديانج مع الأهلى

وينتهي عقد أليو ديانج مع الأهلي في يونيو 2026، وقضى الموسم الماضي معارا إلى صفوف الخلود السعودي، قبل العودة عقب نهاية الإعارة، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وشهدت الأيام الماضية عدة مناقشات بين الأهلي ووكيل أليو ديانج بشأن تجديد عقده، ولم يتم التوصل لاتفاق على تجديد عقد اللاعب المالي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.