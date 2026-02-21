قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إلهام عبد البديع تروي حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تحدثت الفنانة إلهام عبد البديع عن جوانب خفية من حياتها الشخصية، مؤكدة أنها تعمدت طوال مسيرتها الفنية إبعاد حياتها الخاصة عن الأضواء، بحيث لم يكن الجمهور يعرف عنها سوى اسمها فقط.

حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء

وخلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة صدى البلد، قالت إنها شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام، لكن دون أن يكشف الجمهور أي تفاصيل عن عائلتها أو حالتها الاجتماعية.

وأوضحت أن فضول البعض واهتمامهم الزائد بحياتها الشخصية دفعها لاحقًا إلى التحدث عنها، بعد فترة من الابتعاد الإعلامي والانغلاق على نفسها.

أول تجربة في التقديم التلفزيوني

وكشفت عبد البديع عن خوضها تجربة جديدة كمقدمة برنامج "بطل الحكاية"، مشيرة إلى أنها لم يسبق لها العمل كمذيعة من قبل، وأنها قررت خوض التجربة لاكتشاف قدراتها في مجال مختلف عن التمثيل.

وأوضحت أن فكرة البرنامج تعتمد على استضافة شخصية رئيسية في كل حلقة للحديث عن حكاية معينة، بحيث تمثل كل حلقة تجربة مختلفة، مؤكدة أن التجربة كانت مغايرة تمامًا للتمثيل، وأنها لم تحب فكرة كونها مذيعة كثيرًا، لكنها قبلت التحدي لإثبات حضورها الفني.

مستعدة لأي دور للحفاظ على وجودها

وأكدت الفنانة استعدادها لقبول أي عمل فني يُعرض عليها، بغض النظر عن مساحة الدور أو أهميته، موضحة أنها تحرص على الاستمرار في العمل داخل الوسط الفني.

وقالت إنها قد تقبل أدوارًا صغيرة فقط لتؤكد استمرار وجودها على الساحة، مشددة على أن الأمر يمثل بالنسبة لها نوعًا من التحدي والصراع للحفاظ على مكانتها الفنية.

