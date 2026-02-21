إلهام عبد البديع تكشف أسرار حياتها وتجربتها الجديدة إعلامية في "بطل الحكاية"

قالت الفنانة إلهام عبد البديع إن حياتها الشخصية كانت دائمًا بعيدة عن الأضواء، موضحة أنها طوال مسيرتها الفنية لم يعرف الجمهور إلا اسمها فقط دون معرفة تفاصيل عن عائلتها أو حالتها الاجتماعية.

وأضافت خلال لقائها مع شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" والمذاع على قناة صدى البلد: "عملت مسلسلات وأفلام كتير، محدش يعرف حاجة عني غير اسمي، ما يعرفوش عندي كم أخت أو أخ، أهلي فين، متجوزة أو متطلقة أو مخطوبة، محدش كان يعرف حاجة".

وأوضحت أن اهتمام الناس الزائد بحياتها الشخصية دفعها لاحقًا لفتح المجال للحديث عن حياتها بعد فترة من الانعزال الإعلامي.

وكشفت إلهام عبد البديع عن تجربتها الجديدة في تقديم برنامج "بطل الحكاية"، مشيرة إلى أنها قررت تجربة التقديم لأول مرة، قائلة: "أنا ما جربتش أكون مذيعة قبل كده، وعايزة أجرب التجربة وأشوف هيكون عامل إزاي، البرنامج كل مرة بيجيب شخصية رئيسية في حدوتة معينة، وكل حلقة تجربة مختلفة"، كما أن التجربة مغايرة للتمثيل وأنها لم تحب كونها مذيعة كثيرًا لكنها قبلت بها لتثبت حضورها الفني.

وأشارت الفنانة إلى استعدادها لقبول أي عمل فني يُعرض عليها، مهما كانت مساحة الدور أو أهميته، مؤكدة أنها تفعل ذلك للحفاظ على وجودها في الوسط الفني ومواصلة العمل: "أنا مضطرة أقبل بكل عمل يجيلي، حتى لو الدور مش بتاعي أو المساحة صغيرة، بس عشان أقول أنا موجودة، أنا بتحارب".