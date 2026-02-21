سمير كمونة: الأهلي لا يحتاج مجاملات تحكيمية من أجل تحقيق البطولات

أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، أن الجدل الدائر حول انتماءات الحكام لا يجب أن يكون محور الحديث، مشددًا على أن الحكم الدولي يُقيم بناءً على أدائه داخل الملعب فقط.

وقال سمير كمونة خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2»، إنه لا يعلم ما إذا كان الحكم أمين عمر ينتمي للنادي الأهلي أم لا، لكنه في النهاية حكم دولي، ويجب التعامل معه وفقًا لذلك.

وأضاف: "ما المشكلة في أن يكون أمين عمر أهلاوي؟، هذه الأمور لا ينبغي أن تُستخدم للتشكيك في نزاهة التحكيم، طالما أن الحكم يدير المباريات بعدالة ووفقًا للقانون".

وشدد كمونة على أن النادي الأهلي لا يحتاج إلى أي مجاملات تحكيمية من أجل تحقيق البطولات، والفريق يمتلك من الإمكانيات والخبرات ما يؤهله للفوز بشكل طبيعي دون الاستناد إلى أي عوامل خارجية.