لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الخبير التحكيمي الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات يوم الجمعة، والتي تُقام ضمن ختام منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، موسم 2025-2026، في نسخته رقم 67.

وتأتي هذه المباريات في توقيت حاسم من عمر المسابقة، حيث تسعى الفرق المتنافسة إلى تحسين أوضاعها في جدول الترتيب قبل الدخول في المراحل الأكثر سخونة من الموسم.

ثلاث مواجهات قوية في ختام الجولة السادسة عشرة

يشهد يوم الجمعة إقامة ثلاث مباريات مهمة، تنطلق أولها في تمام الساعة الخامسة مساءً، حين يلتقي فريق فاركو مع نظيره زد إف سي على ملعب حرس الحدود بالمكس. وتُعد المباراة متكافئة في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الفريقين.





وفي تمام الساعة الثامنة مساءً، تُقام مباراتان في توقيت واحد؛ حيث يستضيف الاتحاد السكندري فريق حرس الحدود على استاد الإسكندرية، في مواجهة تحمل طابعًا جماهيريًا خاصًا، نظرًا لتاريخ الفريقين في الكرة المصرية.





وفي التوقيت ذاته، يشهد ملعب عثمان أحمد عثمان مواجهة قوية تجمع بين المقاولون العرب وضيفه البنك الأهلي، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول المسابقة.

طواقم التحكيم وتقنية الفيديو لكل مباراة

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة فاركو × زد إف سي للحكم السيد شعبان حكمًا للساحة، ويعاونه عماد فرج ومحمد سعيد شيكا، بينما يتولى أحمد شهود مهمة الحكم الرابع، ويتواجد الدولي حسام عزب ورجب محمد على تقنية الفيديو.

أما مباراة الاتحاد السكندري × حرس الحدود فيديرها الحكم السيد منير، ويعاونه محمد أبو رحاب وأحمد عبد الغني، فيما يتولى أحمد جمال شاهين مهمة الحكم الرابع، ويشرف محمد ناصر شريف عبد الله على تقنية الفيديو.

وفي لقاء المقاولون العرب × البنك الأهلي، يقود المباراة الحكم عبد الرحمن صالح، ويعاونه خالد السيد وهشام ربيع، بينما يتولى محمد أيمن مهمة الحكم الرابع، ويُشرف على تقنية الفيديو الحكمان أحمد السيد وعمرو السيد.



