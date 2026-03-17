الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

لجأت سيدة ثلاثينية إلى حيلة جديدة للاستيلاء على مشغولات ذهبية بمبلغ ضخم حيث تواصلت مع جواهرجي بمدينة المنصورة وطلبت منه قطع ذهبية "دليفري" وتسليمها لها بمنطقة الدقي لدفع ثمنها إلا أنها فرت بها هاربة.

تفاصيل الواقعة تكشف عنها تحريات مباحث الجيزة بعدما تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا من مندوب محل جواهرجي بمدينة المنصورة بتعرضه للنصب والسرقة من سيدة مجهولة استولت منه على قطع مشغولات ذهبية.

تم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ وبيان ملابساته وتوصلت التحريات إلى هوية السيدة المتهمة وتبين أنها في العقد الثالث من العمر تواصلت مع محل الجواهرجي وطلبت مشغولات ذهبية دليفري واستلامها في مستشفى بمنطقة الدقي منتحلة صفة طبيبة لكسب ثقتهم وعند وصول المندوب كانت تتواجد في المستشفى بزعم مرضها وطلبت من إحدى الممرضات أن تتسلم الأوردر من المندوب حتى لا تظهر له وأخذت الذهب من الممرضة لإحضار المبلغ المالي لكنها هربت من باب آخر للمستشفى وعند اكتشاف المندوب الأمر حرر محضرا بالواقعة.

وقال أحمد الرفاعي المحامي دفاع المتهمة أنها ألقي القبض عليها وتم اقتيادها إلى محكمة شمال الجيزة للمثول أمام نيابة الدقي والتحقيق معها فيما نسب إليها من اتهامات بسرقة المشغولات الذهبية.

وأضاف الرفاعي أنهم في انتظار انتهاء التحقيقات وقرار النيابة العامة.