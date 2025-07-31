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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعطلت الكاميرات فكشفه جواهرجي.. سقوط المتهم بقتل طنط شربات بمنيل شيحة

الحاجة شربات المجني عليها
الحاجة شربات المجني عليها
ندى سويفى


خلال ساعات قليلة بعد العثور على جثة محفظة قرآن بقرية منيل شيحة بمدينة أبو النمرس نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهم.

ورغم صعوبة البلاغ بسبب تعطل كاميرات المراقبة لانقطاع التيار الكهربائي نجحت مباحث الجيزة في ضبط المتهم بعدما كشفه جواهرجي لاحظ قيامه ببيع مصوغات ذهبية قيمة خاصة أنه صغير السن ويشتهر في القرية بتعاطي المواد المخدرة فأبلغ عنه الشرطة التي طلبت من الجواهرجي تعطيله ونجحت في ضبطه.

وذكر عدد من أهالي قرية منيل شيحة وأسرة الحاجة شربات المجني عليها أن المتهم استغل انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالجيزة وانشغال أهل القرية في تشغيل مولد كهرباء وتسلل بعد منتصف الليل إلى منزل المجني عليها لعلمه بامتلاكها لمصوغات ذهبية وأنهى حياتها بعدما شعرت به أثناء تنفيذه جريمة السرقة.

وأضافت أسرة المجني عليها أنها كانت تساعده ماديا وتعطف عليه فما كان منه الا الغدر بها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة أبو النمرس بإبلاغ أهالي قرية منيل شيحة بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها مصابة بعدة إصابات، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته حيث تبين العثور على جثة سيدة تدعى شربات الشاهد فتم نقل جثمانها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وشكل اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة، وتضمنت خطة البحث التي يشرف عليها اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث فحص علاقات السيدة المجني عليها والمسجلين خطر في جرائم سرقة بالمنطقة المحيطة ومناقشة أسرتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية للتحقيق.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية منيل شيحة بعد العثور على جثة السيدة وسط تعليقات كثيرة بالدعاء لها بالرحمة والإشادة بأخلاقها خاصة أنها كانت محفظة للقرآن الكريم وتنوعت التعليقات بين "ربنا يرحمك يا طنط شربات" ، "كانت في قمة الأخلاق والأدب ومحفظة لكتاب الله" وغيرها من التعليقات التي تعبر عن الصدمة والحزن بخبر مقتلها.

منيل شيحة طنط شربات قتل طنط شربات جثة محفظة قرآن

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