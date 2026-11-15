قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحركات إسرائيلية مُفاجئة ضد إيران.. رئيس الموساد في واشنطن ونتنياهو يبحث استئناف الحرب
النيران تلتهم سيارة ملاكي بعد انقلابها في شارع صلاح سالم
هل تصح صلاة الفجر بدون ركعتي السنة؟ .. دار الإفتاء تجيب
أحمد شاكر لـ«صدى البلد»: ترميم الأفلام القديمة «خطوة عظيمة».. وأستعد لـ «مفاجأة فنية» للجمهور خلال الفترة المقبلة | فيديو
مدحت العدل يستحضر سحر «فاتن حمامة» بقصيدة مؤثرة: «كبرت في العمر ولم يكبر فنها.. وحبيت أيامي كما عشتها»
مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب
الزمالك يُحدّد الأسبوع المقبل مع «زد» لتسوية مُستحقات صفقة محمد إسماعيل
رغم الضربات الأمريكية.. وول ستريت جورنال: إيران تمتلك 2500 صاروخ وتعيد بناء ترسانتها العسكرية
الدعاء قبل صلاة الفجر بنصف ساعة .. أذكار وأدعية أوصى بها النبي مُستجابة
«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»
«أختكم بتتخطف» .. تفاصيل مُثيرة في رواية «الزوزات» عن مُحاولة خطف شقيقتهما وطفلها
هشام حنفي: بصمة علي ماهر ظهرت مع منتخب مصر أمام مالاوي.. ومباراة الأهلي وبيراميدز «صعبة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحركات إسرائيلية مُفاجئة ضد إيران.. رئيس الموساد في واشنطن ونتنياهو يبحث استئناف الحرب

الموساد
الموساد
محمد على

قالت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية عن مصدر مطلع قوله إن مدير الموساد الإسرائيلي التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في واشنطن.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الموساد رومان جوفمان عقد اجتماعاً في واشنطن مع مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، قبل اجتماع متوقع مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف تأمين الدعم الأمريكي لاستئناف العمليات الهجومية.

وفي الوقت نفسه، أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن جوفمان يحمل ملفات استخباراتية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى، فضلاً عن مزاعم بأن طهران انتهكت التفاهمات التي تم التوصل إليها مع واشنطن.

ولم يصدر أي من الجانبين تعليقاً رسمياً على نتائج الزيارة أو نتائج المناقشات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بنيامين نتنياهو ناقش سيناريوهات استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مع جادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ويأتي هذا في الوقت الذي سافر فيه رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) إلى واشنطن لمناقشة القضية نفسها، دون إبلاغ آيزنكوت بالزيارة مسبقاً.

في هذا السياق، أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن نتنياهو عقد اجتماعاً مع آيزنكوت، عرض خلاله معلومات استخباراتية تتعلق بإيران. ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن هذه المعلومات "قد تغير نظرة آيزنكوت" إلى دوافع نتنياهو بشأن شنّ الضربات العسكرية.

لم تكشف القناة عمّا إذا كان عدم إبلاغ آيزنكوت بزيارة رئيس الموساد رومان جوفمان إلى واشنطن متعمداً.

عاجل سي بي إس نيوز مصدر مطلع مدير الموساد الإسرائيلي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

أجور القطاع الخاص

قرار مرتقب يغير أجور القطاع الخاص.. تفاصيل زيادة الـ1000 جنيه وموعد التطبيق

الاهلي

ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. غياب ثلاثي الفريق بسبب الإصابة

ريال مدريد

ريال مدريد يحسم تجديد عقد جود بيلينجهام حتى 2031 مع زيادة راتبه

ترشيحاتنا

أرشيفية

بدء تنفيذ الخطة في 2027.. 5 دول أوروبية تتفق على ترحيل المهاجرين إلى رواندا

رئيس وزراء كندا

رئيس وزراء كندا يعلن توصل بلاده لاتفاقية تجارية مع الفلبين

مقاومة الجدار" الفلسطينية:

مقاومة الجدار الفلسطينية: 11 مخططا استيطانيا في محافظات الضفة تشمل 895 وحدة إضافية

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد