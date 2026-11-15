تحركات إسرائيلية مُفاجئة ضد إيران.. رئيس الموساد في واشنطن ونتنياهو يبحث استئناف الحرب

قالت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية عن مصدر مطلع قوله إن مدير الموساد الإسرائيلي التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في واشنطن.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الموساد رومان جوفمان عقد اجتماعاً في واشنطن مع مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، قبل اجتماع متوقع مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف تأمين الدعم الأمريكي لاستئناف العمليات الهجومية.

وفي الوقت نفسه، أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن جوفمان يحمل ملفات استخباراتية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى، فضلاً عن مزاعم بأن طهران انتهكت التفاهمات التي تم التوصل إليها مع واشنطن.

ولم يصدر أي من الجانبين تعليقاً رسمياً على نتائج الزيارة أو نتائج المناقشات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بنيامين نتنياهو ناقش سيناريوهات استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مع جادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ويأتي هذا في الوقت الذي سافر فيه رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) إلى واشنطن لمناقشة القضية نفسها، دون إبلاغ آيزنكوت بالزيارة مسبقاً.

في هذا السياق، أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن نتنياهو عقد اجتماعاً مع آيزنكوت، عرض خلاله معلومات استخباراتية تتعلق بإيران. ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن هذه المعلومات "قد تغير نظرة آيزنكوت" إلى دوافع نتنياهو بشأن شنّ الضربات العسكرية.

لم تكشف القناة عمّا إذا كان عدم إبلاغ آيزنكوت بزيارة رئيس الموساد رومان جوفمان إلى واشنطن متعمداً.