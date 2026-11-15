منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. شاهد ماذا قالت؟

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلاد والدتها، في أجواء عائلية دافئة، وحرصت على مشاركة جمهورها لحظة مميزة تجمعهما.

ونشرت منة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، صورة تجمعها بوالدتها مها سليم، ظهرتا خلالها في لقطة عفوية، في إطلالة بسيطة وأنيقة.

وعلقت منة على الصورة برسالة قصيرة ومؤثرة، قائلة: "Happy birthday mamy"، مرفقة إياها برموز القلوب .



وكان آخر أعمال منة فضالي هو مسلسل وننسي اللي كان ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.



