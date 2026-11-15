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«أبو الدهب» : علي ماهر قادر على تكرار إنجازات جيل «المعلم» .. وإمام عاشور «ملتزم»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أبو الدهب» : علي ماهر قادر على تكرار إنجازات جيل «المعلم» .. وإمام عاشور «ملتزم»

علي ماهر
علي ماهر
رباب الهواري

أشاد مصطفى أبو الدهب، نجم منتخب مصر السابق، بالإمكانيات الفنية لعلي ماهر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه يمتلك أفكارًا هجومية مميزة وقدرات تؤهله لتحقيق نجاحات مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

قال أبو الدهب، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن علي ماهر مدير فني مميز، ويتميز بأفكاره الهجومية، مشيرًا إلى أنه قادر على إعادة النجاحات التي حققها جيل المعلم حسن شحاتة مع المنتخب الوطني، في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها ورؤيته داخل الملعب.

وتحدث نجم منتخب مصر السابق عن هدف محمد هاني في مواجهة مالاوي، مؤكدًا أنه هدف رائع يعكس التطور الذي وصل إليه اللاعب، بعدما أصبح يقدم مستويات مميزة ويظهر بصورة مختلفة خلال مشاركاته مع الفراعنة.

أضاف أنه يتمنى استمرار محمد هاني على المستوى نفسه مع النادي الأهلي، خاصة في المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، مشيرًا إلى رغبته في رؤية الأداء الذي يقدمه اللاعب مع المنتخب يتكرر بقميص الأهلي.

وعن محمد صلاح، أوضح أبو الدهب أن قائد المنتخب لا يُطلب منه التراجع إلى المناطق الدفاعية أو أداء أدوار دفاعية، في ظل طبيعة المهام الهجومية الموكلة إليه، مشددًا على ضرورة استمرار اللاعب بالمستوى الذي ظهر به أمام مالاوي.

أكد أن محمد صلاح يستحق الإشادة الدائمة بما يقدمه مع المنتخب الوطني، متمنيًا مواصلته الظهور بالصورة نفسها خلال المباريات المقبلة.

في سياق آخر، أشاد مصطفى أبو الدهب بالتزام إمام عاشور خلال التدريبات مع الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يعمل بصورة جيدة ويظهر جدية كبيرة في الاستعداد، وهو ما يجعله قريب من المشاركة مع فريقه أمام بيراميدز.

اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، ويحظى بتطلعات مرتفعة من الجماهير، مطالبًا إياه باستغلال المرحلة الحالية من مسيرته وتوظيف قدراته بالشكل الذي يساعده على تقديم أفضل مستوياته مع الفريق.

علي ماهر منتخب مصر اخبار الرياضة محمد صلاح

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