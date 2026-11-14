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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد أعمال رفيع المستوى بمشاركة اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI

"اقتصادية قناة السويس
"اقتصادية قناة السويس
أ ش أ

أعلنت المنطقة الاقتصادرية لقناة السويس أن مصطفى شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التقى بمقر الهيئة بالعين السخنة، وفدًا تجاريًّا هنديًّا رفيع المستوى من ممثلي كبرى الشركات الهندية بتنسيق من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)؛ على هامش زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر، وفي ضوء جهود الهيئة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، وجذب الاستثمارات العالمية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -حسب بيان عن الهيئة اليوم السبت- أن التعاون المثمر والعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والهند تترجم يومًا بعد يوم إلى شراكات استثمارية ناجحة وواعدة للعديد من الشركات الهندية داخل المنطقة الاقتصادية، وفي كافة مناطقها الصناعية واللوجستية.

ولفت إلى تنوع القطاعات التي تستثمر بها تلك الشركات وعلى رأسها: قطاع الصناعات المعدنية، والكيماوية، والبتروكيماويات، وغيرها، مضيفا أن الهيئة تتيح حزمة تنافسية متكاملة من الحوافز الجمركية والضريبية، مدعومةً باتفاقيات التجارة الحرة الدولية FTAs، التي تضمن نفاذية المنتجات لأبرز الأسواق العالمية، إلى جانب التركيز على مراكز تدريب العمالة الفنية المتخصصة كقطاع مستهدف ضمن استراتيجية الهيئة؛ نظرًا لدوره الفاعل في تلبية احتياجات المستثمرين بالهيئة من الكوادر البشرية المؤهلة وفق أحدث الأساليب العلمية لتعزيز بيئة العمل المتكاملة بالهيئة.

وشهد الوفد عرضًا تقديميًّا شاملًا عن الهيئة ومقوماتها، وأبرز الحوافز الاستثمارية والخدمات الرقمية التي تقدمها، بالإضافة لفيلم تسجيلي يوضح شبكة المواني والمناطق الصناعية المتكاملة لدى الهيئة، وأبرز ملامح مشروعات البنية التحتية والمرافق، والمزايا التنافسية الأخرى التي تتمتع بها الهيئة.

بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي للمطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" أحد الركائز الأساسية لنجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتمثل في شبكتها القوية من المطورين الصناعيين ذوي المستوى العالمي الذين يساهمون في تحويل الرؤية إلى واقع وإنجاز عملي، لافتًا إلى الدور الحيوي للمطور الصناعي وأهميته في تهيئة بيئة العمل المتكاملة والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها للمستثمرين تحت مظلة المنطقة الاقتصادية، مشددًا على تكامل الأدوار بين الهيئة والمطور الصناعي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما بهدف جذب استثمارات نوعية جديدة وتوطين العديد من القطاعات الصناعية المستهدفة.

كما شهدت فعاليات اللقاء استعراض قصص نجاح بعض الشركات الهندية العاملة داخل المنطقة الاقتصادية بنطاق المطور الصناعي أوراسكوم، وما حظيت به هذه الشركات من دعم مؤسسي، ومزايا تنافسية فريدة تتمثل في: توافر مصادر الطاقة، والبنية التحتية العالمية، فضلًا عن التكامل الفاعل بين المواني والمناطق الصناعية، الذي يتيح حزمة واسعة ومتنوعة من الخيارات التصديرية للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأفاد البيان أنه في ختام الزيارة قام الوفد الهندي بجولة تفقدية موسعة داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة؛ للتعرف عن قرب على إمكاناتها، وجاهزية بنيتها التحتية، ومطوريها الصناعيين، ونماذج الشركات الهندية الناجحة في قطاعي الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة للاطلاع على جاهزية المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية.

المنطقة الاقتصادرية قناة السويس العين السخنة رفيع المستوى

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